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Китай ждет роста IT-сектора до $901 млрд к 2020 году
07:50 28.08.2017 |
Государственный совет Китая в четверг опубликовал руководство для развития индустрии информационных технологий страны, пишет Reuters.
Государственный совет ожидает, что ИТ-индустрия Китая к 2020 г. достигнет 6 трлн юаней ($901 млрд) исходя из среднегодовых темпов роста в 11%.
Отчет содержит отсылки на зарождающиеся разработки в области электронной коммерции, робототехники и искусственного интеллекта (AI), а также технологии для традиционных отраслей промышленности, включая медицину и образование.
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