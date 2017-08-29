Катар сделал ставку на Иран, вернув посла в Тегеран

Власти Катара приняли решение о восстановлении дипломатических отношений с Ираном после полуторагодового перерыва.

"Катар заявляет, что его посол в Тегеране вернется для исполнения своих дипломатических обязанностей", - говорится в заявлении катарского МИДа.

В заявлении также отмечается, что Катар намерен и дальше идти по пути укрепления связей с Ираном.

Напомним, что посол из Катар был отозван в 2016 г. из-за нападения на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Тегеране. Доха приняла это решение вслед за Саудовской Аравией, Бахрейном, Суданом и Кувейтом.

Решение властей Катара вернуть своего посла в Иран указывает лишь на то, что давление со стороны стран Персидского залива, в том числе и невыполнимый ультиматум Дохе, спровоцировало обратный эффект. Фактически Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и другие страны, которые присоединились к торговой и экономической блокаде Катара, подтолкнули власти страны существенно улучшить контакты с Ираном.

В более широком плане Саудовская Аравия и союзники хотели добиться от Катара изменения его политики в отношении Ирана. Саудовская Аравия и другие страны, возглавляемые суннитами, обвинили Катар в неуместных тесных связях с Тегераном. Иран традиционно считается шиитской страной, а также главным соперником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

Поэтому от Катара также требовали закрытия диппредставительств в Иране, изгнания всех членов Корпуса стражей исламской революции и разрыва торговых отношений с Ираном, что соответствует санкциям США.

Но Катар не стал сокращать свои связи с Ираном. Во-первых, как уже отмечалось, это означало бы капитуляцию перед Саудовской Аравией. Во-вторых, Катар и Иран делят огромное газовое месторождение, которое также обеспечивает Доху необходимыми средствами, делая ее самой богатой страной на Ближнем Востоке.

В результате Саудовская Аравия своим чрезмерным давлением загнала ситуацию в тупик, не оставив другого выхода для Дохи, кроме как пойти навстречу Ирану, своему единственному полноценному торговому партнеру. Возвращение дипломата в Тегеран стало логичным завершением этого процесса.

История вопроса

В конце июня четыре страны отправили Дохе список из 13 требований, включая закрытие финансируемого государством телеканала "Аль-Джазира" и сокращение связей с Ираном. На выполнение требований Дохе дали 10 дней.

В списке из 13 пунктов, представленном Катару Кувейтом, который является посредником при переговорах, страны также потребовали прекратить военное присутствие Турции в Катаре.

Катару предложили прекратить "натурализацию граждан" других арабских стран и экспатриацию тех, кто сейчас находится там. Доха должна выдать всех, кто разыскивается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Бахрейне по обвинению в терроризме.

Кроме того, власти Катара должны предоставить подробный отчет о финансировании иностранной оппозиции. Еще одним пунктом требований является выплата компенсации, но ее размер неизвестен.

В свою очередь Катар заявил о готовности обсуждать "законные вопросы" с арабскими государствами, чтобы положить конец региональному кризису, но некоторые требования, которые ряд стран предъявил на прошлой неделе, выполнить невозможно, поскольку они были неверными.