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Катар сделал ставку на Иран, вернув посла в Тегеран
07:55 28.08.2017 |
Власти Катара приняли решение о восстановлении дипломатических отношений с Ираном после полуторагодового перерыва.
"Катар заявляет, что его посол в Тегеране вернется для исполнения своих дипломатических обязанностей", - говорится в заявлении катарского МИДа.
В заявлении также отмечается, что Катар намерен и дальше идти по пути укрепления связей с Ираном.
Напомним, что посол из Катар был отозван в 2016 г. из-за нападения на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Тегеране. Доха приняла это решение вслед за Саудовской Аравией, Бахрейном, Суданом и Кувейтом.
Решение властей Катара вернуть своего посла в Иран указывает лишь на то, что давление со стороны стран Персидского залива, в том числе и невыполнимый ультиматум Дохе, спровоцировало обратный эффект. Фактически Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и другие страны, которые присоединились к торговой и экономической блокаде Катара, подтолкнули власти страны существенно улучшить контакты с Ираном.
В более широком плане Саудовская Аравия и союзники хотели добиться от Катара изменения его политики в отношении Ирана. Саудовская Аравия и другие страны, возглавляемые суннитами, обвинили Катар в неуместных тесных связях с Тегераном. Иран традиционно считается шиитской страной, а также главным соперником Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.
Поэтому от Катара также требовали закрытия диппредставительств в Иране, изгнания всех членов Корпуса стражей исламской революции и разрыва торговых отношений с Ираном, что соответствует санкциям США.
Но Катар не стал сокращать свои связи с Ираном. Во-первых, как уже отмечалось, это означало бы капитуляцию перед Саудовской Аравией. Во-вторых, Катар и Иран делят огромное газовое месторождение, которое также обеспечивает Доху необходимыми средствами, делая ее самой богатой страной на Ближнем Востоке.
В результате Саудовская Аравия своим чрезмерным давлением загнала ситуацию в тупик, не оставив другого выхода для Дохи, кроме как пойти навстречу Ирану, своему единственному полноценному торговому партнеру. Возвращение дипломата в Тегеран стало логичным завершением этого процесса.
История вопроса
В конце июня четыре страны отправили Дохе список из 13 требований, включая закрытие финансируемого государством телеканала "Аль-Джазира" и сокращение связей с Ираном. На выполнение требований Дохе дали 10 дней.
В списке из 13 пунктов, представленном Катару Кувейтом, который является посредником при переговорах, страны также потребовали прекратить военное присутствие Турции в Катаре.
Катару предложили прекратить "натурализацию граждан" других арабских стран и экспатриацию тех, кто сейчас находится там. Доха должна выдать всех, кто разыскивается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Бахрейне по обвинению в терроризме.
Кроме того, власти Катара должны предоставить подробный отчет о финансировании иностранной оппозиции. Еще одним пунктом требований является выплата компенсации, но ее размер неизвестен.
В свою очередь Катар заявил о готовности обсуждать "законные вопросы" с арабскими государствами, чтобы положить конец региональному кризису, но некоторые требования, которые ряд стран предъявил на прошлой неделе, выполнить невозможно, поскольку они были неверными.
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