КНДР увеличила производство наркотиков из-за санкций

Чтобы компенсировать недавно введенные санкции в отношении торговли своими природными ресурсами, а также другие экономические санкции, КНДР якобы способствовала незаконному внутреннему производству кристаллического метамфетамина, пишет TalkingDrugs.

Северокорейские государственные компании и торговцы ждали, что экспортные рынки снова откроются, с тех пор как санкции начали оказывать значительное влияние ранее в этом году. Теперь такая торговля невозможна для экспортеров угля из-за ракетных запусков страны.

Экспортеры теперь начнут заниматься производством и контрабандой наркотиков в качестве замены легальной торговли, заявил источник в КНДР, по данным южнокорейского издания DailyNK.

При этом базовый ингредиент для наркотика нелегально ввозится контрабандными путями из Китая, а затем продается производителям наркотика в Северной Корее, отметил источник. Потом метамфетамин продается внутри страны или за границей негосударственными субъектами, которые получают негласное разрешение на это.