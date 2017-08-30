Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
КНДР увеличила производство наркотиков из-за санкций
07:46 28.08.2017 |
Чтобы компенсировать недавно введенные санкции в отношении торговли своими природными ресурсами, а также другие экономические санкции, КНДР якобы способствовала незаконному внутреннему производству кристаллического метамфетамина, пишет TalkingDrugs.
Северокорейские государственные компании и торговцы ждали, что экспортные рынки снова откроются, с тех пор как санкции начали оказывать значительное влияние ранее в этом году. Теперь такая торговля невозможна для экспортеров угля из-за ракетных запусков страны.
Экспортеры теперь начнут заниматься производством и контрабандой наркотиков в качестве замены легальной торговли, заявил источник в КНДР, по данным южнокорейского издания DailyNK.
При этом базовый ингредиент для наркотика нелегально ввозится контрабандными путями из Китая, а затем продается производителям наркотика в Северной Корее, отметил источник. Потом метамфетамин продается внутри страны или за границей негосударственными субъектами, которые получают негласное разрешение на это.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курт Волкер: Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий
|Санация российского банка "Открытие": к чему она приведет и будет ли кризис
|Кто тот Миша-"Мультик", который годами контролировал Николаев
|НБУ разрешил банкам кредитовать в гривне под залог валюты на счетах клиентов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генсек ООН считает еврейские поселения преградой на пути к миру
|Санация российского банка "Открытие": к чему она приведет и будет ли кризис
|Урановый банк в Казахстане: для чего он нужен и при чем тут атомная бомба
|Азия пока не готова отказаться от наличных
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 августа 2017 года
|В Китае запретили анонимные публикации в интернете
Это интересно
|Искусство держать паузу - чем оно поможет вам в жизни
|11 самых дорогих природных катаклизмов в истории
|Hyundai установит датчики пыли в автомобили
|Компания Volkswagen представила новую модель под названием T-Roc
|Британия начинает испытания беспилотных грузовиков
|Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей
|Компания Uber наконец нашла себе нового босса