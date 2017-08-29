Китай создает армию роботов-рабочих

Роботизация производства может превратить Китай в центр хайтек-инноваций. И внедрение автоматизации в Поднебесной идет полным ходом - быстрее, чем в любой другой стране, сообщает Bloomberg Intelligence.

По оценкам Международной федерации робототехники (IFR), в прошлом году на производстве КНР уровень внедрения робототехники вырос на 27% до 90 тыс. единиц. Это абсолютный рекорд в мире и практически треть от всего мирового объема. Согласно прогнозу к 2019 г. темп ежегодных установок роботов на производства в КНР вырастет до 160 тыс. единиц. От общего количества установленных промышленных роботов около 100 тыс. будут произведены китайскими компаниями - это четверть мирового производства.

Автоматизация может стимулировать повышение продуктивности и конкурентоспособности экспорта. Но увеличение использования роботов также угрожает усугубить неравенство в доходах граждан внутри КНР и подорвать внутренние потребление. "Автоматизация несет риск обострения зависимости роста экономики Китая от экспорта из-за увеличения поставок и подавления спроса. Это угрожает более сбалансированной внутренней и глобальной экономике", - утверждают экономисты BI Том Орлик и Филдинг Чен.

Роботы - основа государственного плана КНР Made in China 2025, который подразумевает модернизацию заводов для достижения высокого уровня автоматизации и технологичности. Замена роботами "конвейерных" рабочих также поможет властям компенсировать сокращение трудоспособного населения Китая.

Китай также активно приобретает по всему миру высокотехнологичные компании, занимающие передовые позиции в робототехнике, чем существенно ускоряет развитие собственного роботостроения. в настоящее время в КНР насчитывается свыше 800 робототехнических предприятий с объемом производства в 2016 г. около 72 400 роботов. Развитие искусственного интеллекта в КНР создаст еще большие перспективы для развития робототехники. Правительство КНР, помимо прочего, ставит задачу ускорить внедрение в китайских компаниях технологий больших данных, облачных вычислений, интернета вещей.

Китайский рынок промышленных роботов стал крупнейшим в мире. По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, годовое производство роботов в стране в 2013 г. составляло около 9 500 единиц, в 2014 г. - 17 тыс., в 2015 г. приблизилось к 33 тыс. единиц. В 2014 г. рынок вырос на 56%, достигнув уровня 57 тыс. единиц, в 2015 г. - еще на 20% до 68 600 единиц. Для сравнения, совокупный объем продаж всех европейских стран в 2015 г. составлял только 50100 единиц, а Северной Америки, Японии и Кореи - 36400, 35 тыс. и 38 тыс. единиц соответственно.

Для того чтобы Китай мог выйти на запланированный уровень годового производства 100 тыс. единиц к 2020 г., нужно поддерживать среднегодовые темпы роста в 24,6%. В реальности все происходит гораздо быстрее.

Если посмотреть, во сколько раз численность промышленных рабочих в Китае выше, чем в США, Корее, Японии и Германии, и сделать поправку на темпы роста роботизации в этих странах, то в абсолютном выражении к 2020 г. в КНР будет сосредоточено свыше 60% мирового роботизированного производства, а в США - не более 15%. Можно представить себе, как это повлияет на мировой расклад сил.

По объему продаж промышленных роботов автомобильная промышленность соперничает с электроникой. Так, например, крупнейший в мире производитель электроники, тайваньская компания Foxconn Technology Group, которая использует промышленные роботы собственной разработки, планирует производить в КНР 10 тыс. роботов в год и к 2020 г. роботизировать 30% своих китайских фабрик.

По прогнозам IFR, к 2020 г. в Китае будет в среднем 150 роботов на 10 тыс. промышленных рабочих - втрое больше, чем в 2015 г. Для сравнения, в США в 2015 г. этот показатель составлял 176 единиц, Корее - 531 единицу, Японии и Германии - 305 и 301 соответственно.

По данным BI, "робототехническая революция", предложенная президентом КНР Си Цзиньпином, вызовет опасения по поводу большего социального неравенства. Ведь рост продуктивности принесет больше выгод владельцам капитала, а не рабочим. Такой результат может привести к сокращению расходов домохозяйств и отложить переход страны на экономику, стимулируемую потреблением, утверждают Орлик и Чен.

Эксперты считают, что роботизация в Поднебесной полностью перевернет мировое производство. Кроме того, взрывной рост производительности позволит Китаю в конечном итоге экспортировать свой опыт в области робототехники и технологий автоматизации, поставляя сборочные линии и "умные фабрики" в другие страны.