Международная инфраструктурная инициатива Китая "Один пояс, один путь" может иметь негативные последствия для страны и мировой экономики ввиду большого объема рискованных кредитов в рамках реализации проекта более чем в 60 странах мира.

Создание "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века" в рамках объединенного проекта уже не раз называли "инфраструктурным проектом века" из-за его поистине планетарного размаха. Многие страны, в том числе и Россия, уже выразили желание участвовать в данном проекте, осознавая его выгоду для себя.

С учетом официальных заявлений со стороны властей Китая и заинтересованных в реализации проекта стран многие исследовательские организации оценивают политические и экономические перспективы проекта в различных государствах. Многие из них отмечают, что реализация проекта будет сопряжена с высокими рисками, в частности, из-за того, что страны, в которых предполагается реализация инициативы, входят в число наиболее рискованных направлений для инвестиций среди развивающихся стран.

Ряд экспертов, опрошенных американским телеканалом CNBC, отметили, что в случае если финансовые проблемы из-за "Одного пояса, одного пути" начнутся у Китая, это скажется и на мировой экономике в целом.

Бьорн Конрад, вице-президент Института исследований Китая Mercator в Берлине (Mercator Institute for China Studies, MERICS), ведущей исследовательской организации в ФРГ по Китаю, отметил:

"Я не сомневаюсь в том, что будет большое число проектов с непредвиденными последствиями. Риски проблемных кредитов и высокие риски дефолта присутствуют по многим из этих проектов. Риск для банковской системы Китая по определению является риском для глобальной банковской системы.

Для проекта потребуется огромный объем кредитования, это совершенно другой масштаб, чем когда-либо прежде. Власти Китая будут понимать, что им необходимо контролировать эти риски - возможно, более тщательно, чем при реализации каких-либо других проектов".

Профессор экономики в Высшей школе бизнеса в Пекине (Cheung Kong Graduate School of Business) Чэнган Сюй отметил, что одна из основных целей проекта "Один пояс, один путь" - это попытка Китая отложить решение проблемы перепроизводства, когда в стране накопился большой объем избыточных мощностей и многие компании фактически превратились в "зомби-компании" (как в Японии до этого), в особенности в металлургическом и строительном секторах.

"В случае финансовых проблем с проектом последствия будут негативными не только для Китая, но и для глобальной финансовой системы в целом. Кредиты будут выдаваться властям в рискованных странах для финансирования рискованных инфраструктурных проектов.

Китай будет кредитовать иностранные правительства, которые затем будут использовать китайские деньги для оплаты контрактов китайских компаний. Вместо того чтобы решать проблему перепроизводства, Китай увеличивает ее масштабы, распространяя ее на иностранные проекты".