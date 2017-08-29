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Лейбористы предложили не покидать единый рынок ЕС после "брексита"
07:54 28.08.2017 |
Лейбористская партия хотела бы, чтобы Британия не покидала единый европейский рынок и таможенный союз сразу после завершения процедур "брексита" в марте 2019 года. До сих пор лейбористы так четко не заявляли свою позицию.
Министр по вопросам "брексита" в теневом правительстве Лейбористской партии Кейр Стармер заявил в своей статье в газете Guardian, что устанавливать новые торговые соглашения нет необходимости.
Лейбористы предлагают переходный период после 2019 года, во время которого будет действовать старые правила, в том числе о свободном рынке труда - до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения.
Стармер изложил свою позицию всего за 24 часа до того, как правительство консерваторов должно возобновить переговоры с Брюсселем. Ранее лейбористов критиковали за отсутствие четкой позиции по этому вопросу.
По мнению Стармера, такой переходный период нужен, чтобы не оборвать экономические отношения и позволить продолжить обмен товарами и услугами между Британией и Евросоюзом.
Крайний срок, к которому нужно достигнуть договоренностей по "брекситу" - 29 марта 2019 года.
Отсутствие таможенного и миграционного контроля после марта 2019 года даст больше времени, чтобы согласовать все условия выхода Великобритании из ЕС, считает Стармер. К тому же тогда не потребуется переходное соглашение перед окончательной сделкой.
Министр теневого правительства не уточнил, как долго может продлиться переходный период.
Офис лидера Лейбористской партии Джереми Корбина подтвердил, что эти предложения были согласованы с ним. Для Британии открывается возможность остаться на рынке ЕС в течение нескольких лет в рамках "мягкого брексита", пояснил Рейтеру представитель партии, комментируя предложение Стармера.
Предложение лейбористов может ослабить позиции премьер-министра Терезы Мэй, которая отстаивает свое видение "брексита", считает агентство Блумберг. Консерваторы выступают против сохранения страны на европейском рынке.
После нескольких месяцев неопределенности со стороны лейбористов новое предложение создает трамплин для Корбина, которым он может воспользоваться на выборах, пишет Блумберг, напоминая, что после выборов партия Мэй потеряла парламентское большинство. Если Лейбористская партия добьется поддержки, то может бороться за поправки в законодательство о выходе из ЕС.
Таможенный союз - это свободной торговли между странами ЕС, а единый европейский рынок также включает в себя свободное перемещение товаров, денег, услуг и людей.
Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года.
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