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Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы
07:42 28.08.2017 |
Постановление главы государства "запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и ее государственной нефтяной компанией", отмечается в заявлении. Речь идет о концерне PDVSA, который входит в ряд совместных предприятий с крупными иностранными компаниями.
"Кроме того, запрещаются сделки, затрагивающие ряд действующих долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также касающиеся выплат дивидендов венесуэльским правительством", - поясняют в Белом доме.
Новые ограничительные меры стали ответом на решение венесуэльских властей о создании "Конституционной ассамблеи, последующей узурпации этим органом полномочий демократически избранного Национального собрания", на разграбление активов страны и диктатуру венесуэльского лидера Николаса Мадуро, подчеркивают в администрации президента США.
Вашингтон не исключил военного воздействия
12 августа Дональд Трамп заявил, что в случае роста напряженности в Венесуэле Вашингтон может при необходимости прибегнуть к военной силе. Деталей глава Белого дома не привел.
В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в результате столкновений погибли не менее 125 человек.
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