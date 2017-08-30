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КНДР произвела пуск нескольких ракет
07:45 28.08.2017 |
Северная Корея осуществила очередной запуск ракет. Американские военные сообщают, что были запущены три баллистические ракеты малой дальности. Это произошло после некоторого смягчения риторики КНДР в адрес США, которым Пхеньян ранее грозил запуском ракет в районе Гуама.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск нескольких северокорейских ракет был осуществлен с восточного побережья КНДР из провинции Канвондо. Они упали в Японском море.
Позже Тихоокеанское командование вооруженных сил США уточнило, что запущены были три баллистические ракеты малой дальности. В заявлении отмечается, что вторая ракета, скорее всего, взорвалась сразу после старта, а две других вышли из строя уже в полете.
Американские военные подчеркнули, что ракеты не могли представлять угрозы для авиабазы ВВС США на острове Гуам, ударом рядом с которой ранее грозил Пхеньян.
Представитель комитета начальников штабов Южной Кореи ранее отказывался отвечать на вопрос, идет ли речь о баллистической ракете, писало агентство Рейтер. Изначально речь шла о запуске только одной ракеты неустановленного типа.
О том, что ракета может быть баллистической, сообщало южнокорейское агентство Ренхап, уточняя, что она пролетела около 250 км.
Запуск ракет был осуществлен после обмена жесткими заявлениями между Пхеньяном и Вашингтоном, который позже был смягчен менее воинственной риторикой.
В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал обрушить на КНДР "огонь и ярость" США, если Северная Корея не прекратит угрожать Америке. Тогда же Пхеньян заявил, что изучает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам.
Позже КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по Гуаму, где расположена американская авиабаза. В Пхеньяне тогда заявили, что в качестве "предупреждения" США разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", которые должны пролететь над Японией и упасть в 30-40 км от базы на Гуаме.
Угрозы звучали на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.
Позже Пхеньян смягчил риторику, заявив, что будет предпринимать меры только в ответ на действия США, которые в КНДР называют провокационными. 15 августа северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что готов повременить с ударом, если США изменят свою политику. Трамп, в свою очередь, сказал, что Ким Чен Ын начал прислушиваться к предупреждениям Вашингтона.
В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начали совместные военные учения, в которых участвуют тысячи военных и которые вызывают особый гнев Пхеньяна. После их начала военные КНДР пригрозили "безжалостным возмездием" за то, что их оппоненты не прислушались к предупреждениям Пхеньяна.
Последний раз запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" был осуществлен 28 июля. Этот запуск стал 14-м в серии испытаний, проведенным в 2017 году вопреки резолюции ООН.
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