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Звуковые войны: кто оглушил дипломатов из США на Кубе?
07:43 28.08.2017 |
После короткого потепления между Кубой и США назревает крупный скандал. Вашингтон утверждает, что 16 американцев из гаванской дипмиссии частично или полностью оглохли в результате "акустической атаки", не имеющей аналогов в истории мировой дипломатии.
Гавана отрицает причастность к инциденту, а специалисты в области безопасности допускают как ошибку кубинцев при прослушке, так и вмешательство третьей стороны, недовольной сближением Вашингтона с членом неформального клуба государств, не скрывающих враждебного отношения к Америке.
Американцы проводят масштабное расследование и до его завершения держат публику в неведении. В отсутствие деталей наблюдатели теряются в догадках и выдвигают самые невероятные версии.
Вот что известно на сегодняшний день.
Кто пострадал
Госдепартамент США сообщил, что по меньшей мере 16 сотрудников дипмиссии в Гаване пожаловались на проблемы со здоровьем: в основном, частичную потерю слуха и головные боли.
МИД Канады расследует один подобный случай.
У некоторых американцев подозрение на мозговые травмы. Двум сотрудникам дипмиссии США угрожает полная потеря слуха.
Часть пострадавших лечатся у американских врачей на Кубе, другие досрочно вернулись в Америку.
Первые сообщения о неожиданной глухоте среди дипкорпуса в Гаване Вашингтон обнародовал в начале августа - тогда речь шла о пяти пострадавших. К 24 августа их число увеличилось до 16.
Пока не ясно, все ли они дипломаты: Госдеп сообщил лишь, что среди травмированных есть супруги сотрудников посольства и нет детей.
Что это было?
Жалобы на здоровье от персонала стали поступать в конце прошлого года. Госдеп полагает, что атаки начались в ноябре 2016 года и завершились весной.
Американцы подозревают, что против дипломатов были задействованы устройства, которые распространяют звук на частотах за границами диапазона, доступного человеческому уху.
Устройства находились либо внутри, либо за стенами резиденций, в которых кубинские власти предписывают жить американским дипломатам.
Сведения о том, было ли посольство целью акустической атаки, разнятся.
Американское посольство занимает бруталистское здание на набережной. Дипмиссия покинула его после разрыва отношений с революционным кубинским правительством в 1961 году и вернулась только через 16 лет как Отдел интересов США.
Лишь в 2015 году на фоне потепления отношений при Бараке Обаме Гавана разрешила повысить статус диппредставительства до посольства и поднять над ним американский флаг.
Обвинения и реакция
"Куба никогда не санкционировала ничего подобного и никогда не допустит, чтобы на ее территории угрожали аккредитованным дипломатам и их семьям", - ответил кубинский МИД на претензии со стороны США.
Госдеп сообщил, что у него нет доказательств причастности Гаваны к случившемуся, однако он держит ее за нарушителя Венской конвенции, по которой принимающее государство обязано защищать дипломатов, их резиденции и посольство.
Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов.
Кубинцы и американцы проводят отдельные расследования, а меры безопасности у объектов дипмиссии США в Гаване усилены.
Версии
Некоторые специалисты в области безопасности допускают причастность третьей стороны - технологически развитой и недовольной сближением Кубы с США.
Ведущая американская газета Washington Post ставит эту версию под сомнение, отмечая, что в Гаване без ведома властей и муха не пролетит, не то что иностранные агенты с акустическим оружием.
Некоторые наблюдатели отмечают, что Кубе не было резона опускаться до насилия в адрес дипломатов и намеренно влезать в скандал таких масштабов в конце 2016 года - в момент, когда отношения с Вашингтоном были лучшими за десятилетия.
Другие списывают все на человеческий фактор и неуклюжесть кубинских спецслужб при обращении с техникой для прослушки.
Ненадежное оружие
История знала примеры использования звука как оружия, однако военные эксперты называют его ненадежным и потому бессмысленным.
Полиция, армия и даже частные компании в разное время задействовали его с разными целями: рассеять толпу, отвадить пиратов и даже отбить у подростков охоту болтаться без дела в торговых центрах.
Судя по симптомам, устройства в Гаване распространяли звук на частотах ниже, а не выше доступного человеческому уху диапазона - инфразвук, а не ультразвук.
Ввиду большей длины волны инфразвук распространяется на значительные расстояния и сквозь преграды, изолирующие от звука более высокой частоты. Он повреждает внутренние органы и нервную систему, а при длительном воздействии способен вызывать микрокровотечения в мозг.
История дипломатической войны
Американским дипломатам не привыкать к тяжелой жизни в Гаване.
В годы прямого противостояния с социалистической Кубой Фиделя Кастро американцы вывесили на фасад дипмиссии в Гаване бегущую строку и начали пропагандировать права человека.
Кубинцы в ответ возвели напротив здания частокол флагштоков, закрыв его от взоров.
За американскими дипломатами велась постоянная слежка, их прослушивали, ограничивали передвижения по стране.
Им вскрывали машины и взламывали квартиры. Но насилия лично против сотрудников дипмиссии не было даже в те годы.
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