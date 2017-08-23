Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 августа 2017 года

Политика

США во вторник ввели санкции против компаний из Китая и России за их связи с Северной Кореей. Вашингтон хочет помешать Пхеньяну финансировать свою ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что стоит распустить правительство, если предложенная им стена на границе с Мексикой не будет построена. Также он обвинил СМИ, критикующие его после событий в Шарлотсвилле, в попытке стереть историю.

Саудовская Аравия при поддержке США впервые за много лет открывает границу с Ираком, чтобы уменьшить влияние Ирана на него.

Расследование недавних терактов позволило правительству Каталонии продемонстрировать свою самостоятельность за несколько недель до проведения референдума о независимости региона. Мадрид считает запланированное голосование незаконным.

Экономика

Дональд Трамп пригрозил вывести США из североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) спустя всего три дня после начала переговоров об изменении его условий.

США думают ввести ограничения на торговлю гособлигациями Венесуэлы, чтобы оказать давление на режим Николаса Мадуро.

Слияния и поглощения китайских компаний за рубежом достигли рекордного уровня в 2016 г. Однако в этом году объем сделок уменьшился из-за пристального внимания иностранных регуляторов к сделкам и попыток Пекина ограничить эти инвестиции.

Индустрия

Благодаря сильному росту цен на сырье у таких горнодобывающих компаний, как BHP Billiton, Glencore и Rio Tinto, снова полно денег. Поэтому они увеличивают дивиденды, сокращают долг и выделяют средства на расширение проектов.

Автомобили

Успешная покупка Volvo в 2010 г. тогда еще малоизвестной компанией Geely вдохновила других китайских автопроизводителей. В частности Great Wall, которая недавно выразила интерес к покупке Jeep.

LG Electronics построит завод по выпуску комплектующих для электромобилей возле Детройта примерно за $25 млн.

Энергоресурсы

Цены на нефть снизились в среду утром. Ее запасы в США уменьшились на прошлой неделе, но в то же время выросли запасы нефтепродуктов.

Запланированное IPO Saudi Aramco и по-прежнему низкие цены на нефть заставляют и другие страны Ближнего Востока задуматься о привлечении средств путем вывода на биржу своих энергетических госкомпаний.

Ожидается, что в сентябре будет объявлено об уходе гендиректора Chevron Джона Уотсона. Но его преемник еще не определен окончательно. Его вероятный уход подчеркивает изменения, происходящие в крупных нефтяных компаниях, пытающихся адаптироваться к низким ценам на нефть.

Финансы

Устав ждать повышения процентных ставок, некоторые банки в США активизировали выдачу долгосрочных кредитов по низким ставкам. Процент кредитов со сроком погашения более чем через пять лет или неменяющимися за этот период ставками достиг рекорда во II квартале. Но такая политика может оказаться рискованной, если процентные ставки резко вырастут.

В понедельник активность торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже была одной из самых низких в этом году. Многие трейдеры покинули свои рабочие места, чтобы тоже понаблюдать за редким солнечным затмением.

Австралийскому банку CBA грозит коллективный иск за то, что он не сообщил своевременно акционерам об обвинениях в свой адрес в отмывании денег.

Экс-гендиректор Lloyds Banking Group Эрик Дэниелс подал в суд на банк. Дэниелс утверждает, что тот не выплатил ему полагающиеся бонусы почти на 1 млн фунтов за поглощение конкурента HBOS после финансового кризиса.

Технологии

Новая группа инвесторов во главе с американской Western Digital стала серьезным претендентом на покупку бизнеса полупроводников Toshiba. Банкиры усиливают давление на японскую компанию, чтобы она договорилась о сделке к концу августа.

Apple разрабатывает самоуправляемый автобус, который бы развозил сотрудников между ее офисами в Кремниевой долине, говорят знакомые с ее планами люди. Для этого проекта ей потребуется найти партнера среди автопроизводителей.

Из-за недостаточных инвестиций в инфраструктуру Германия, лидер еврозоны, отстает по качеству интернет-соединения от многих стран, включая Латвию и Мексику.

Медиабизнес

Акции крупнейшей в мире рекламной компании WPP подешевели почти на 12% в среду утром после того, как она отчиталась о снижении ключевого показателя продаж во II квартале и ухудшила прогноз на этот год.

Bloomberg займется консалтингом, пытаясь расширить свой бизнес и извлечь выгоду из имеющейся у него информации.

Потребительский рынок

Google и Walmart заключили партнерское соглашение, которое позволит заказывать товары у ритейлера с помощью голосовых команд через виртуального помощника Google. Компании хотят конкурировать с Amazon в этом нового сегменте онлайн-торговли читать.

Несколько взаимных фондов снизили оценку стоимости своих долей в Uber на 15%. Такое произошло впервые и свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу того, как скандалы и беспорядок в руководстве компании навредят ее бизнесу.

Власти ЕС тщательно изучат сделку Bayer по поглощению Monsanto за $57 млрд из-за антимонопольных опасений. Из-за этого сделка может не завершиться к концу года.

Cargill, один из крупнейших производителей мяса в мире, инвестировал в стартап Memphis Meats, который разработал технологию выращивания мяса из самовоспроизводящихся клеток животных.