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Зачем Си Цзиньпин реорганизовал армию Китая
15:20 23.08.2017 |
Недавно Китай утвердил назначение 26 новых командиров в 13 группах армий Народно-освободительной армии (PLA), причем изменения оказались радикальными - никто из командующих не остался на прежнем месте, пишет Asia Times.
Издание задается вопросом, почему китайская армия, крупнейшая в мире, насчитывающая 2,3 млн человек в своем составе, столкнулась со столь масштабной реорганизацией, когда на границе у Китая зарождаются военные конфликты.
В апреле в PLA было расформировано пять армейских групп в соответствии с планом модернизации, предусматривающим сокращение сухопутных войск, чтобы сделать из армии более универсальную и боевую организацию.
Структура армии
В настоящее время каждый из пяти командных пунктов Китая контролирует две-три группы армий.
Каждый из них имеет боевые и не боевые подразделения, разделенные на: пехоту, бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, противохимическую оборону, оборону в киберпространстве, армейскую авиацию, инженерное подразделение, отделение связи, транспортное отделение, строительство понтонных мостов, образование и обучение, военные госпитали и отделения культуры.
Размер группы варьируется от 30 тыс до 80 тыс человек. Мы мало знаем о новых командирах, кроме их кратких биографий, но некоторые из переводов довольно сбивают с толку.
Например, генерал-майор Фан Ченцай, новый командующий армией 76-й группы, ответственный за Тибет, ранее имел долгую карьеру в 14-й группе армий провинции Юньнань, субтропического региона, очень отличного от Крыши мира (Тибет).
Его соратник, политический комиссар генерал-майор Чжан Хунбинг, в основном служил в провинции Хэнань, славящейся своими равнинами. Они могут быть экспертами в области высотной и холодной погоды, но их квалификация не указывает на это.
Существует альтернативное объяснение того, как эти решения были приняты. Хотя повышение боевой эффективности может быть долгосрочной целью, непосредственная озабоченность главнокомандующего народно-освободительной армией Си Цзиньпина связана с внутренней политикой.
Опасения Си Цзиньпина
Кадровая реорганизация - попытка Си обуздать военную фракционность, лучше проявленную на китайском языке как "горный образ жизни" или шанту-жуйи.
Влиятельные китайские военные командиры, как правило, строят свою команду лидеров на основе личной лояльности. Превращая армию партии в свою личную армию, эти командиры становятся, как выражался Мао Цзэдун, "горными вершинами", которые представляют собой вызов сплоченности для всей армии КНР, а также авторитету верховного лидера.
Последнее, что Си хочет видеть, - это сговор между генералами и политическими оппонентами перед ноябрьским 19-м партийным съездом, когда его вновь изберут главнейшим лидером Китая.
С начала этого года Си ускорил продвижение своих собственных генералов в высшие эшелоны армии. В июле и августе он продвинул несколько десятков генералов, генерал-лейтенантов и главных генералов, чтобы добавить вес к своему контролю.
Затем, чтобы уменьшить угрозу со стороны региональных командиров, Си использовал старый трюк Мао, чтобы удалить их из знакомой среды и уйти от доверенных лиц.
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