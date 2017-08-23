Зачем Си Цзиньпин реорганизовал армию Китая

Недавно Китай утвердил назначение 26 новых командиров в 13 группах армий Народно-освободительной армии (PLA), причем изменения оказались радикальными - никто из командующих не остался на прежнем месте, пишет Asia Times.

Издание задается вопросом, почему китайская армия, крупнейшая в мире, насчитывающая 2,3 млн человек в своем составе, столкнулась со столь масштабной реорганизацией, когда на границе у Китая зарождаются военные конфликты.

В апреле в PLA было расформировано пять армейских групп в соответствии с планом модернизации, предусматривающим сокращение сухопутных войск, чтобы сделать из армии более универсальную и боевую организацию.

Структура армии

В настоящее время каждый из пяти командных пунктов Китая контролирует две-три группы армий.

Каждый из них имеет боевые и не боевые подразделения, разделенные на: пехоту, бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, противохимическую оборону, оборону в киберпространстве, армейскую авиацию, инженерное подразделение, отделение связи, транспортное отделение, строительство понтонных мостов, образование и обучение, военные госпитали и отделения культуры.

Размер группы варьируется от 30 тыс до 80 тыс человек. Мы мало знаем о новых командирах, кроме их кратких биографий, но некоторые из переводов довольно сбивают с толку.

Например, генерал-майор Фан Ченцай, новый командующий армией 76-й группы, ответственный за Тибет, ранее имел долгую карьеру в 14-й группе армий провинции Юньнань, субтропического региона, очень отличного от Крыши мира (Тибет).

Его соратник, политический комиссар генерал-майор Чжан Хунбинг, в основном служил в провинции Хэнань, славящейся своими равнинами. Они могут быть экспертами в области высотной и холодной погоды, но их квалификация не указывает на это.

Существует альтернативное объяснение того, как эти решения были приняты. Хотя повышение боевой эффективности может быть долгосрочной целью, непосредственная озабоченность главнокомандующего народно-освободительной армией Си Цзиньпина связана с внутренней политикой.

Опасения Си Цзиньпина

Кадровая реорганизация - попытка Си обуздать военную фракционность, лучше проявленную на китайском языке как "горный образ жизни" или шанту-жуйи.

Влиятельные китайские военные командиры, как правило, строят свою команду лидеров на основе личной лояльности. Превращая армию партии в свою личную армию, эти командиры становятся, как выражался Мао Цзэдун, "горными вершинами", которые представляют собой вызов сплоченности для всей армии КНР, а также авторитету верховного лидера.

Последнее, что Си хочет видеть, - это сговор между генералами и политическими оппонентами перед ноябрьским 19-м партийным съездом, когда его вновь изберут главнейшим лидером Китая.

С начала этого года Си ускорил продвижение своих собственных генералов в высшие эшелоны армии. В июле и августе он продвинул несколько десятков генералов, генерал-лейтенантов и главных генералов, чтобы добавить вес к своему контролю.

Затем, чтобы уменьшить угрозу со стороны региональных командиров, Си использовал старый трюк Мао, чтобы удалить их из знакомой среды и уйти от доверенных лиц.