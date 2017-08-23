Исследования доказывают результативность QE и прогнозов ЕЦБ по ставке - Драги

Центральные банки сохраняют возможности поддержки экономики и при крайне низких процентных ставках: исследования подтверждают эффективность программ количественного смягчения (QE) и прогнозов в отношении ставок и дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

При этом выступление М.Драги в среду перед нобелевскими лауреатами по экономике и молодыми экономистами в Линдау (Германия) не содержало неприятных сюрпризов для "быков" валютного рынка еврозоны: глава ЕЦБ воздержался от высказываний о высоком курсе евро, что рынок счел зеленым сигналом для дальнейшего укрепления единой валюты.

"Действия, предпринятые в денежно-кредитной политике и регулировании (финсектора - ИФ) за последние десять лет, сделали мир более устойчивым. Однако нам следует продолжить подготовку к новым вызовам", - считает глава ЕЦБ.

После выступления М.Драги евро развернул падение и подорожал на 0,2% к доллару США, до $1,1785. Евро также вырос на 0,4% к фунту стерлингов, достигнув в этой паре максимума за восемь лет.