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Исследования доказывают результативность QE и прогнозов ЕЦБ по ставке - Драги
14:41 23.08.2017 |
Центральные банки сохраняют возможности поддержки экономики и при крайне низких процентных ставках: исследования подтверждают эффективность программ количественного смягчения (QE) и прогнозов в отношении ставок и дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
При этом выступление М.Драги в среду перед нобелевскими лауреатами по экономике и молодыми экономистами в Линдау (Германия) не содержало неприятных сюрпризов для "быков" валютного рынка еврозоны: глава ЕЦБ воздержался от высказываний о высоком курсе евро, что рынок счел зеленым сигналом для дальнейшего укрепления единой валюты.
"Действия, предпринятые в денежно-кредитной политике и регулировании (финсектора - ИФ) за последние десять лет, сделали мир более устойчивым. Однако нам следует продолжить подготовку к новым вызовам", - считает глава ЕЦБ.
После выступления М.Драги евро развернул падение и подорожал на 0,2% к доллару США, до $1,1785. Евро также вырос на 0,4% к фунту стерлингов, достигнув в этой паре максимума за восемь лет.
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