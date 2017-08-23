Китай призвал США отменить санкции в связи с КНДР

Посольство Китая в США потребовало "немедленно исправить ошибку" американских властей в связи с применением санкций в отношении компаний и физических лиц Китая за оказание помощи Северной Корее.

Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на комментарии представителя посольства Китая в США. В заявлении отмечается, что власти КНР "настоятельно призывают США немедленно исправить свою ошибку".

В противном случае, как дали понять в посольстве Китая, санкционное давление может привести к ухудшению сотрудничества между двумя странами, в том числе в плане взаимодействия по ситуации на Корейском полуострове.

"Китай выступает против применения односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН, в особенности с применением экстерриториальной юрисдикции в отношении компаний и физических лиц Китая со стороны любого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

Мы настоятельно призываем США немедленно исправить свою ошибку, с тем чтобы она не повлияла на двустороннее сотрудничество по соответствующим вопросам".

22 августа Минфин США объявил о санкциях в отношении 10 организаций и 6 физических лиц, которые, по мнению американских властей, оказывали поддержку властям Северной Кореи, ведя сотрудничество структур с рядом предприятий в КНДР. Под санкции попали компании и граждане России и Китая.