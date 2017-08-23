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ФБР подозревает, что Манафорт получил от ПР и РФ $80-100 млн - СМИ
08:28 23.08.2017 |
ФБР подозревает экс-политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта и его фирмы в получении от $80 до 100 млн от промосковских украинских и российских клиентов, сообщило американское издание Miami Herald.
"По данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от $80 до 100 млн от промосковских украинских и российских клиентов", - говорится в сообщении на сайте Украинской правды в ночь на среду со ссылкой на Miami Herald.
Два источника, знакомые с данным расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что П.Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получили от $80 до 100 млн от промосковских украинских и российских клиентов.
Кроме того сообщается, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины П.Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в схемах по отмыванию денег. Вместе с тем, охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.
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