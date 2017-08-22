Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 августа 2017 года

Назначение работавшего в министерстве обороны Анатолия Антонова новым послом России в США свидетельствует о том, что Москва выбирает более конфронтационный подход в отношениях с Вашингтоном.

Северная Корея, недовольная совместными военными учениями американских и южнокорейских войск, пригрозила превратить США в «огромные кучи пепла» и заявила, что конфликт можно решить только с применением «абсолютной силы».

Президент США Дональд Трамп, долго критиковавший присутствие американских военных в Афганистане, решил согласиться со своими советниками и разместить там дополнительные силы. По словам Трампа, эта новая стратегия поможет увеличить давление на Пакистан, чтобы он больше боролся с террористами.

Европейские популисты, которые хотели ассоциироваться с Brexit и Дональдом Трампом, теперь считают, что это стало причиной их поражения на недавних выборах в своих странах. Кроме того, против них сейчас играет восстановление европейской экономики.



Крупный план

Объем трансграничных потоков капитала резко сократился после финансового кризиса, и все большую долю в них занимают прямые иностранные инвестиции. Однако это не обязательно означает, что мировая финансовая система стала более устойчивой.

Экономика

Снижение поддержки президента Франции Эммануэля Макрона может помешать ему реформировать экономику и рынок труда страны. Вероятность уличных протестов растет.

Курс юаня к доллару США вырос более чем на 4% с января, хотя до этого китайская валюта долго ослабевала. Однако немногие инвесторы верят в дальнейшее укрепление юаня.

Курс тайского бата к доллару США вырос на 7,8% в этом году, что является лучшим результатом среди валют азиатских стран. Это связано с сильным ростом экономики Таиланда. Центробанк страны предупредил, что может рассмотреть меры для борьбы со спекуляциями на валютном рынке.

Индустрия

Стоимость меди, алюминия и других используемых в промышленности металлов достигла самого высокого уровня за последние годы благодаря инвесторам, которые делают ставку на рост цен. Они надеются, что спрос на металлы вырастет на фоне признаков восстановления мировой экономики и снижения предложения.

Автомобили

Аналитики сомневаются в способности Great Wall приобрести Fiat Chrysler. Но Китай может быть последней надеждой американского концерна найти покупателя прежде, чем гендиректор Серджио Маркионне покинет свой пост в 2019 г. читать на FT.com

Ford ведет переговоры с китайской Anhui Zotye Automobile о создании совместного предприятия для разработки и продажи электромобилей в стране.

Первые облигации Tesla подешевели уже более чем на 2%, хотя они были выпущены только 11 августа. Это свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу перспектив компании.

Энергоресурсы

BHP Billiton под давлением инвесторов-активистов согласилась продать подразделение, занимающееся добычей сланцевых нефти и газа в США.



Американские электросети выдержали проверку в виде полного солнечного затмения в понедельник. Их операторам пришлось компенсировать потерю солнечной электроэнергии.

Финансы

Фонды, инвестирующие на рынках акций и облигаций развивающихся стран, впервые за несколько месяцев зафиксировали отток инвестиций на завершившейся 16 августа неделе. Многие инвесторы считают, что пока еще рано говорить о прекращении ралли на этих рынках.

Дипломатический конфликт Катара с другими арабскими государствами создает проблемы его банкам. Обеспокоенные иностранные клиенты катарских банков забрали примерно 15% своих депозитов за июнь и июль.

Размер суверенного фонда Норвегии превысил $1 трлн после того, как доходность его инвестиций в первом полугодии оказалась лучшей в его истории.

Финансовый сектор Индии по-прежнему пытается справиться с последствиями неожиданного вывода крупных банкнот из обращения девять месяцев назад. Жители страны тогда поспешили сделать вклады в банках, и теперь кредиторы стремятся увеличить выдачу займов.

Технологии

В США подростки отдают предпочтение Snapchat, а не Facebook. Поэтому число пользователей Facebook в возрасте от 12 до 17 лет в этом году снизится на 3,4%, прогнозирует eMarketer. Прежде Facebook еще никогда не теряла аудиторию в какой-либо возрастной группе.

HTC снизила цену на свой шлем виртуальной реальности на $200 в надежде повысить спрос. Неделями ранее аналогичный шаг сделала Facebook.

Медиабизнес

Многие бренды, включая Starbucks, тоже становятся жертвами фейковых новостей, которые могут навредить их репутации.

Росс Левинсон назначен новым гендиректором Tronc, издателя газеты Los Angeles Times.

Потребительский рынок

Акции Herbalife в понедельник подорожали почти на 10% из-за ее плана потратить $600 млн на их выкуп, который не исключает возможную продажу компании в будущем. Это неудача для инвестора-активиста Уильяма Экмана, который в последние годы делает ставку на снижение котировок акций Herbalife, называя ее бизнес пирамидой.

Цена на ваниль резко выросла в этом году до рекордного уровня из-за циклона на Мадагаскаре. Из-за этого производители мороженого оказались вынуждены повысить цены или приостановить продажу ванильного мороженого.

Стиль жизни

Миллионы американцев в понедельник наблюдали за редким полным солнечным затмением.

Недвижимость

Индийские владельцы отеля Plaza в Нью-Йорке наняли брокера, чтобы найти покупателя. Они хотят продать отель уже какое-то время, но этот шаг свидетельствует о серьезности их намерений.

Китайский девелопер Dalian Wanda отказался от плана приобрести за 470 млн фунтов участок земли Nine Elms Square в Лондоне на фоне попыток Пекина ограничить дорогие инвестиции за рубеж.

Менеджмент

Компании в этом году сталкиваются с рекордным числом исков, поданных акционерами. Те используют их, чтобы компенсировать убытки, вызванные снижением котировок акций, обвиняя компании в вводящих в заблуждение заявлениях или разочаровывающих результатах.