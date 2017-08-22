Минфин США ввел санкции против четверых россиян и одной российской компании за контакты с КНДР

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан России, из-за контактов торгового характера с КНДР, говорится в пресс-релизе Минфина, опубликованном на его сайте.

В санкционный список внесены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хьюиш. Санкции также касаются российской компании "Гефест-М" и ряда фирм из КНР, Сингапура и Намибии.

"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина на сайте ведомства.

В Минфине уточнили, что последние санкции касаются физических лиц и организаций, которые помогают тем, кто уже подпал под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программы КНДР. Речь также идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи Пхеньяну в экспорте рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.

В Минфине США отметили, что в соответствии с санкциями все имущество указанных лиц и компаний, которое находится во владении американских граждан или под их управлением, должно быть заморожено; то же касается подобного имущества на территории США. Кроме того, гражданам США отныне запрещено иметь дело с этими лицами и компаниями, добавили в Минфине.

По версии американского Минфина, компания "Гефест-М" и ее директор Р.Киракосян были вовлечены в поставки металлов северокорейской компании Korea Tangung Trading Corporation, которая оказалась под санкциями США и ООН из-за своей роли в ядерной и ракетной программах КНДР.

Оказавшиеся в санкционных списках М.Писклин, А.Сербин и И.Хьюиш, а также две базирующиеся в Сингапуре компании Transatlantic Partners и Velmur Management, как утверждают в Минфине, были вовлечены в поставки топлива в КНДР. Так, М.Писклин, связанный с Transatlantic Partners, сотрудничал с северокорейским банком Daesong Credit Development Bank с целью приобретения КНДР топлива.

А.Сербин, представитель Transatlantic Partners, работал с исполнительным директором Velmur Management И.Хьюиш, чтобы приобрести топливо, предназначенное для клиентов в КНДР. В свою очередь, Velmur Management самостоятельно продавала дизельное топливо северокорейским клиентам, добавили в Минфине.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Р.Киракосян является генеральным директором группы компаний "Гефест", основным видом деятельности которой является оптовая торговля металлами в первичных формах. Кроме того, он работал генеральным директором ООО "Гефест-М", также занимавшейся оптовой торговлей металлами. Компания "Гефест-М" в 2016 году прекратила деятельность при присоединении.

Согласно данным, представленным на группу компаний "Гефест", организация занимается комплексными поставками металлопродукции: жаропрочного, жаростойкого, кислотостойкого титанового проката, прецизионных сплавов и сплавов с высоким электрическим сопротивлением.

Еще один фигурант санкционного списка Михаил Писклин, согласно "СПАРКу", является экс-владельцем трех компаний - "Диалогстрой" (занимается производством строительных работ, монтажом зданий и сооружений, отделочными работами, оптовой торговлей и т.д.), "Pi Vi Grupp" (ремонт машин и оборудования, строительно-монтажные работы, торговля), а также бывшим гендиректором и совладельцем компании "Транслайн" (строительство, обработка отходов и лома драгметаллов, торговля и т.д.).

Согласно "СПАРКу", что М.Писклин является ликвидатором и совладельцем компании "Аквастрой Сити" (ремонт машин и оборудования, торговля).

