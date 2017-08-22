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Южная Корея и США не договорились о торговой сделке
16:41 22.08.2017 |
Представители Южной Кореи и США не смогли достичь единства в ходе первого раунда переговоров о пересмотре соглашения о свободной торговле между двумя странами, сообщает Reuters.
Министр торговли Южной Кореи Ким Хён Чжон и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее во вторник провели переговоры в формате видеоконференции.
"Мы обнаружили, что у обеих сторон разные взгляды на соглашение о свободной торговле, и не достигли какого-либо соглашения", - сказал Ким Хён Чжон на пресс-конференции после переговоров.
По его словам, Сеул подчеркнул, что дефицит торгового баланса США с Южной Кореей не был результатом двусторонней торговой сделки, и предложил совместно изучить влияние соглашения.
Министр торговли сказал, что американская сторона во время переговоров не поднимала вопрос о вероятности расторжения торгового пакта. Южная Корея подождет, пока США оценят результаты переговоров и ее предложения, добавил Ким Хён Чжон.
В прошлом месяце США уведомили Южную Корею, что планируют начать переговоры о внесении поправок в действующее с 2012 г. соглашение о свободной торговле.
Вашингтон стремится изменить соглашение, чтобы добиться сокращения торгового дефицита США с четвертой по величине экономикой Азии. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters в апреле назвал двустороннее торговое соглашение с Южной Кореей "ужасной сделкой" и сообщил, что намерен пересмотреть соглашение или разорвать его.
В июле Роберт Лайтхайзер заявил, что дефицит торговли товарами США с Южной Кореей увеличился вдвое до $27,6 млрд в прошлом году по сравнению с $13,2 млрд в 2011 году.
Соединенные Штаты стремятся устранить дисбаланс в торговле с Южной Кореей, особенно в торговле автомобилями, поскольку Трамп указал на дисбаланс в этой отрасли.
В 2016 году экспорт автомобилей из Южной Кореи в США составил $16,2 млрд, при этом импорт автомобилей из США в Южную Корею составил $1,74 млрд, сказал представитель министерства торговли, сославшись на данные Корейской ассоциации международной торговли.
Южная Корея утверждает, что сделка была взаимовыгодной. В прошлом месяце Сеул заявил, что заседание совместного комитета по торговому соглашению между США и Кореей необязательно означает пересмотр сделки.
Первоначально переговоры о двустороннем соглашении вела республиканская администрация президента США Джорджа Буша в 2007 г., но эта версия соглашения была отклонена. Сделка была пересмотрена демократической администрацией президента Барака Обамы три года спустя. Соглашение между США и Кореей вступило в силу в марте 2012 г.
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