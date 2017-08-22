Названы лучшие места для жизни в Швейцарии

Первое место в рейтинге заняла коммуна Рюшликон в кантоне Цюрих с населением чуть более 5000 человек.

Список лучших мест для жизни в Швейцарии был опубликован в местном журнале Weltwoche. Эксперты оценили 924 коммуны с населением от 2000 человек по 50 разным факторам, включая качество жилой среды, безопасность, налоговую нагрузку, возможности для трудоустройства, шопинг и культурные развлечения.

Рюшликон

Скромный Рюшликон по всем показателям обошел своих ближайших конкурентов - две центральные коммуны Мегген в кантоне Люцерн и знаменитый Цуг. Кстати, именно в Рюшликоне живут некоторые ТОП-менеджеры крупных компаний, например, генеральный директор Glencore Иван Глазенберг.

Шен-Бужери

Самой привлекательной франкоязычной коммуной оказалась Шен-Бужери в кантоне Женева. Она заняла в списке девятое место. А лучшим местом в итальяноязычной части страны стала Комано в регионе Лугано.

Комо

Худшей для жизни признана коммуна Валь-Де-Травер в кантоне Невшатель. Все дело в высоких налогах для жителей этого места.

Интересно, что ни один крупный город Швейцарии не попал в ТОП-20. Даже Цюрих занял только 22-е место. Женева расположилась на 45 позиции, Базель - на 126-й, Лозанна - на 143-й, а Берн - на 168-й.