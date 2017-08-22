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Суд в Индии отменил практику "мгновенного развода"
12:58 22.08.2017 |
Верховный суд Индии постановил отменить практику так называемого "мгновенного развода" мусульман, назвав ее противоречащей конституции.
Практика, за отмену которой выступали активисты по защите прав женщин, названа противоречащей исламу.
Индия - одна из немногих стран мира, где мусульманин может развестись с женой в течение нескольких минут, произнеся слово "талак" (развод на арабском языке) три раза. Во многих мусульманских странах подобная практика запрещена.
Решение суда было принято в ответ на иски, оспаривавшие этот обычай. Иски были поданы пятью женщинами-мусульманками, имеющими опыт такого развода, и представителями двух правозащитных групп.
"Женщины-мусульманки в Индии страдают в течение последних 70 лет. Это исторический день для нас, но не окончание нашей истории. Не могу даже передать вам, как много индийских женщин поддерживало нас", - поделилась с журналистами одна из активисток Закия Соман.
Что такое талак?
За последние годы в Индии было много случаев тройного талака, когда мужья объявляли своим женам о разводе трижды. При этом необязательно это делать лично - достаточно было лишь письма, смс-сообщения или звонка по телефону.
Несмотря на то, что о тройном талаке нет упоминаний в Коране и сунне пророка Мухаммеда, эта практика существует достаточно давно.
Исследователи ислама говорят, что в Коране содержитсся четкое объяснение процедуры развода - "О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа".
По данным правозащитников, в некоторых исламских государствах, например, в Пакистане и Бангладеш, запретили тройной талак, но в Индии эта практика существует на фоне отсутствия универсального законодательства о семье и браке, применимого к каждому гражданину страны.
В решении суда практика тройного талака названа "протворечащей главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие".
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