WSJ: США замораживают активы китайских компаний из-за связей с КНДР

Генеральная прокуратура Соединенных Штатов подготовила ряд мер против китайского бизнеса из-за их торговых связей с Северной Кореей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, речь идет о пяти китайских компаниях, в том числе - металлургической Dandong Zhicheng. Вашингтон обвиняет эти фирмы в закупках угля у КНДР за американскую валюту.

Ранее в мае текущего года Генпрокуратура США получила ордер, выданный судом для наложения временного ареста на активы этих китайских компаний.

Помимо этого сообщается, что ряд банков США, через которые пять китайских компаний проводили транзакции с Северной Кореей, представили свои отчеты об этих операциях Генпрокуратуре. Издание поясняет, что это даст возможность федеральным властям США заморозить активы китайских компаний на постоянной основе, тем самым усилить давление на Китай.