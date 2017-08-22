Финансовые новости
- |
- 22.08.17
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США не будут использовать армию для построения демократий за рубежом - Трамп
08:39 22.08.2017 |
Впредь Соединенные Штаты не будут использовать свои вооруженные силы экспорта демократии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы больше не будет использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", - сказал он в обращении к армии и нации на военной базе в штате Виргиния.
При этом он подчеркнул, что США не требуют, чтобы другие государства изменяли "свой образ жизни".
Президент сказал, что Соединенные Штаты при проведении своей внешней политики истратили много времени, энергии "и, главное, жизней" на то, чтобы другие страны следовали их принципам.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Встреча Волкера и Суркова. Почему России полезно знать американских классиков
Сурков может сколько угодно рассказывать о том, что встреча прошла в конструктивном ключе, что стороны договорились о продолжении совместной работы и даже очертили список тем для следующей встречи, но все дело в том, что возможности маневра для Кремля сжимаются.
ТОП-НОВОСТИ
|Визовый "бойкот": Для чего США подталкивают Россию к самоизоляции
|Без участия Нацбанка сегодня курс доллара на межбанке мог снизиться к уровню 25,30 грн
|Индекс потребительского доверия во II квартале вернулся к показателям трехлетней давности - исследование
|Фальшивые стенания. Почему антипарадным истеричкам больше не смешно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|WSJ: США замораживают активы китайских компаний из-за связей с КНДР
|США не будут использовать армию для построения демократий за рубежом - Трамп
|Встреча Волкера и Суркова. Почему России полезно знать американских классиков
Сурков может сколько угодно рассказывать о том, что встреча прошла в конструктивном ключе, что стороны договорились о продолжении совместной работы и даже очертили список тем для следующей встречи, но все дело в том, что возможности маневра для Кремля сжимаются.
|Визовый "бойкот": Для чего США подталкивают Россию к самоизоляции
|В Китае сократилось межбанковское кредитование
|Как Стив Бэннон проиграл битву за Белый дом
|Литва получила первую партию американского СПГ
Это интересно
|Facebook выплатит $100 тыс. исследователям за разработку техники обнаружения целенаправленного фишинга
|Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции
|Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя
По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.
|Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant
|Компания BMW раскрыла близкий к серийному новый родстер Z4
|Китайский хайтек догнал и перегнал американский
|Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза