В Китае сократилось межбанковское кредитование

Китайские банки снизили уровень использования заемных средств впервые за семь лет. Это произошло под влиянием мер правительства по сдерживанию рисков в финансовой системе объемом $40 трлн, сообщает Bloomberg.

Балансы межбанковских активов и обязательств к концу июня сократились на 1,8 трлн юаней ($270 млрд) с начала года, сообщила Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая на пресс-конференции в пятницу. Непогашенная сумма продуктов по управлению состоянием, особенно тех, которые были проданы другим финансовым учреждениям, сократилась на 1,9 трлн юаней, заявил регулятор.

Межбанковское кредитование и продукты теневого банкинга являются ключевыми целями в стремлении Китая ограничить риски, связанные с долгом в размере $28 трлн. Кампания властей также сосредоточена на сделках некоторых китайских фирм по приобретению активов за рубежом. С начала апреля регуляторы используют новые меры, чтобы усилить контроль за теневым финансированием, сосредоточив внимание на распутывании межбанковской взаимозависимости.

С тех пор доверительные инвестиции - средства, которые китайские банки получают от выпуска продуктов по управлению состоянием, а затем передают внешним управляющим активами, - снизились более чем на 530 млрд юаней, свидетельствуют данные банковского регулятора. Доверительные кредиты - кредитование между компаниями с банками в качестве посредников - в апреле снизились впервые с 2008 г. и продолжали падать в течение следующих двух месяцев.



