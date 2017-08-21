Как Стив Бэннон проиграл битву за Белый дом

Владимир Козловский / Би-би-си

В прошлый вторник либеральный публицист Роберт Каттнер, один из основателей и главредов прогрессивного и решительно антитрампистского журнала American Prospect, неожиданно получил имейл от помощника главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который сообщал, что Бэннон ищет с ним встречи.

Каттнер только что напечатал в своем журнале статью, в которой называл Трампа и северокорейского вождя Ким Чен Ына "наглыми дураками", и предположил, что Бэннон хочет за это на него наорать.

Ничего подобного: когда чуть позже Бэннон ему позвонил, он был весьма любезен и заявил, что они с Каттнером вполне солидарны по вопросу Китая.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем! - заявил ему Бэннон, который, как показалось Каттнеру, искал союзников на левом фланге для борьбы со своими оппонентами в Белом доме. - Об этом говорится во всей их литературе. Они не стесняются говорить о том, чем они занимаются. Один из нас будет лет через 25-30 гегемоном, и если мы продолжим идти по тому же пути, то это будут они".

Мешковато одетый и обычно небритый Бэннон настаивал на том, чтобы Трамп выполнил свое предвыборное обещание призвать Пекин к ответу за протекционизм во внешней торговле, тогда как многие советники Трампа возлагают на Китай надежды убедить Пхеньян заморозить свою ракетно-ядерную программу. Бэннон же не верил, что Пекин сподобится всерьез помочь США в этом вопросе, и поэтому убеждал Трампа ввести против КНР торговые санкции.

"Они просто водят нас за нос по Корее, - сказал он Каттнеру. - Для меня экономическая война с Китаем - это все. Мы должны маниакально на ней сосредоточиться".

Хуже того: если Трамп недавно метал по адресу Пхеньяна громы и молнии, то Бэннон прямо заявил публицисту, что "военного решения тут нет, выбросьте его из головы!"

По его словам, за первые 30 минут войны 10 млн жителей Сеула погибнут от неядерного оружия, и пока кто-нибудь не решит эту проблему, северные корейцы "держат нас за горло".

Иными словами, Бэннон дал понять, что угрозы его начальника в адрес КНДР не стоит принимать всерьез.

Стив Бэннон объяснил, что пытается сколотить вне Белого дома коалицию внешнеторговых ястребов, которая будет бороться со сторонниками свободной торговли внутри администрации Трампа, и поэтому ищет помощи Каттнера.

На следующий день тот изложил разговор с Бэнноном в своем журнале. Как утверждают сейчас помощники Бэннона, он считал, что говорит не для публикации.

Каттнер говорит, что ничего такого ему не обещал. Так или иначе, интервью, видимо, было последней каплей для Трампа, который и так охладел к своему советнику и был готов с ним расстаться.

"Он дал интервью журналу American Prospect, после которого вы не можете оставаться в Белом доме, - заметил телекомпании Fox News консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер. - Это была пулеметная очередь по всем другим в Белом доме и нападка на две из важнейших позиций президента - по Северной Корее и торговле с Китаем. Он практически их высмеял и поставил себя выше них. После того, как вы такое сделали, назад дороги нет".

По словам экспертов, Трампа коробило, когда его и Бэннона изображали равными по влиянию на политический курс Белого дома.

Ушли или ушел?

Как утверждает Washington Post, Трампа, которого часто обвиняют в подростковом нарциссизме, также раздражало, что Бэннон помогал корреспонденту агентства Блумберг Джошуа Грину в работе над книгой "Сделка с дьяволом".

Дональда Трампа особенно коробит фотография на ее обложке, где он и Бэннон изображены равными.

Каждый раз, когда Грин выступал по Си-эн-эн, Трампа раздражало, что журналист говорит о Бэнноне как о стратеге и мыслителе и обходит президента молчанием, пишет Washington Post.

Республиканский политтехнолог Роджер Стоун подчеркивает на консервативном сайте The Daily Caller, что подзаговок книги Грина гласит: "Стив Бэннон, Дональд Трамп и штурм президентства". По его словам, "каждая вторая страница читается как любовное письмо блестящему дарованию Стивена К. Бэннона".

Как заявила изданию The Daily Beast консервативная журналистка Энн Колтер, в прошлом большая поклонница Трампа, а сейчас его критик, президент США был также не в восторге о того, что журнал Time поместил на обложке портрет большеголового господина с надписью "Президент Бэннон".

А в популярнейшей сатирической телепередаче Saturday Night Live Бэннон в черной мантии и с косой восседал за президентским столом в Овальном кабинете Белого дома, а игравший Трампа актер Алек Болдуин примостился за крошечным детским столиком. Это тоже взбесило Трампа, ухмыльнулась Колтер.

По другой версии, Бэннон счел за благо уйти сам.

Если верить консервативному изданию Breitbart News, из которого Бэннон ушел прошлым летом в Белый дом и куда он сейчас вернулся под аплодисменты сотрудников, еше 7 августа он представил начальству заявление об уходе, в котором писал, что покинет Белый дом в середине месяца - в первую годовщину своего прихода в избирательный штаб Трампа.

"Бэннон представлял популистское этно-националистическое крыло, - говорит Краутхаммер. - То, которое помогло Трампу победить на выборах. Но управлять страной - это совсем другой коленкор. Он был последним из могикан! И он проиграл".

Победителями называют отставных генералов Герберта Макмастера и Джона Келли, экономического советника президента Гэри Кона, зятя президента Джареда Кушнера и его жену Иванку Трамп.

Сам Бэннон не причисляет себя к "этно-националистам" и в интервью с Каттнером отозвался о представителях этого мировоззрения как о "лузерах" и "скопище клоунов".

"Его устами Трампу бы мед пить", - пишет по этому поводу Каттнер.

Практические последствия ухода

Детали дворцовых интриг, жертвой которых сделался Стив Бэннон, будут еще долго занимать местных пикейных жилетов, но более продуктивно будет посмотреть на практические последствия его падения.

Как саркастически заметил Washington Post непоименованный сторонник Бэннона, вместо деятелей консервативного популистского движения, на гребне которого Трамп вознесся в Белый дом, сейчас там будет править коалиция в составе "демократов, банкиров и ястребов".

Имелись в виду прежде всего экономический советник президента Кон, раньше работавший в огромной финансовой компании Goldman Sachs и зарегистрированный в избирательной комиссии как демократ, Кушнер с Иванкой, которые тоже близки к демократам (да и сам Трамп был от них всю жизнь недалек), а также трамповские генералы, восторжествовавшие над Бэнноном, который демобилизовался из ВМС США в звании лейтенанта.

Хорошо информированный сайт Politico напечатал статью под названием "Ястребы распустили крылья после ухода Бэннона".

Согласно Politico, его смещение может иметь последствия для внешней политики США от Европы до Ближнего Востока, поскольку Бэннон больше не будет препятствовать более активному внешнеполитическому курсу, напоминающему курс последних президентов.

Именно за такой курс ратовал постоянный оппонент Бэннона, советник Трампа по национальной безопасности Макмастер.

Бэннон неоднократно выступал против применения военной силы и резко критиковал такие международные организации, как ООН или Евросоюз.

Он также ругал профессиональных военных, дипломатов и разведчиков, заявляя, что "глобалисты" часто не ведают, что творят, особенно когда дело касается военного вмешательства США за границей.

В результате Бэннон регулярно конфликтовал с Макмастером, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и шефром Пентагона Джеймсом Мэттисом.

В этом смысле, говорит Даниэль Плетка, старший вице-президент аналитического центра American Enterprise Institute, соотношение сил между изоляционистами и интернационалистами в Белом доме изменилось сейчас в пользу последних.

Бэннон отказывался называть себя изоляционистом, но Politico отмечает, что он охотно перенял трамповский лозунг "Америка прежде всего" и толковал его как то, что Америке следует задействовать войска за границей лишь в исключительных случаях, только когда она видит непосредственную угрозу своим жизненно важным интересам.

Он, в частности, был одним из немногих сотрудников Белого дома, возражавших против удара по сирийскому аэродрому, произошедшего в начале апреля.

Бэннон также встревожил европейских лидеров своей критикой ЕС и поддержкой некоторых националистических движений в Европе. Он активно поддерживал "брексит" и познакомил Трампа с его главным британским поборником, популистом Найджелом Фараджем.

Советник Трампа по национальной безопасности Рэймонд Макмастер (в центре) постоянно конфликтовал с Бэнноном.

Военные последствия

В ближайшей перспективе уход Бэннона может сделать более вероятным увеличение военного контингента США в Афганистане, за которое ратовал Макмастер. Бэннон оттягивал окончательное решение по этому поводу регулярными обращениями к Трампу.

В пятницу Трамп и военные обсуждали Афганистан на совещании в Кэмп-Дэвиде. Не исключено, что отсутствие Бэннона помогло Макмастеру и Мэттису убедить президента нарастить военное присутствие в этой стране.

Бэннон также резко расходился с Макмастером в вопросе о том, как Трампу следует характеризовать террористические группировки вроде "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Бэннон предпочитал термин "радикальный исламский экстремизм", тогда как Макмастер часто не давал Трампу использовать его на публике из опасений, что это может оттолкнуть умеренных мусульман, которые истолкуют такие характеристики как нападки на свою веру.

Сторонники Макмастера обвиняли Бэннона в сливе в СМИ информации, которая бросала тень на помощника Трампа по нацбезопасности.

Кроме Макмастера, вздохнуть с облегчением может теперь и госсекретарь Тиллерсон, который возмущался вмешательством Бэннона в кадровую политику внешнеполитического ведомства.

Бэннон, например, заявил во вторник журналу American Prospect, что он вот-вот уберет из госдепа Сюзан Торнтон, которая заведует там Китаем и Восточной Азией. На следующее утро Тиллерсон демонстративно пожал ей руку перед телекамерами.

И все же ряд наблюдателей советуют не придавать слишком много значения уходу Бэннона. Хотя он имел репутацию серого кардинала Белого дома, в конечном счете командовал там парадом Дональд Трамп.