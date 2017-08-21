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Жесткий Brexit более выгоден британской экономике – исследование
08:37 21.08.2017 |
"Жесткий сценарий" выхода Великобритании позволит в перспективе увеличить годовой ВВП страны на суму до 135 млрд фунтов стерлингов.
Как сообщает BBC, такие выводы содержит исследование "От страха к проекту процветания", полный текст которого будет обнародован осенью.
Портал цитирует слова ведущего автора отчета профессора Патрик Минфорда, который называет отказ от жесткого Brexit "политическим самоубийством".
Он утверждает, что в случае жесткого сценария Великобритания может отказаться от европейских норм по регуляции бизнеса, что увеличит экономику на 40 млрд фунтов стерлингов.
Еще 80 млрд фунтов Британии должно обеспечить упрощение условий торговли с другими странами
При этом принесет профессор Минфорд уверен, что ЕС не сможет отказаться от режима свободной торговли с Британией. Согласно его сценария, в случае разрыва торговых соглашений с ЕС и создания ЗВТ с третьими странами, европейские товары будут вытесняться с британского рынка, что потребует от Брюсселя самому поднять вопрос о возобновлении режима свободной торголи с Британией.
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