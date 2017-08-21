ЦБ Саудовской Аравии опроверг информацию о запрете операций с катарским риалом

В Центральном банке Саудовской Аравии заявили, что операции с катарским риалом не попадали под запрет, несмотря на дипломатический кризис.

Как сообщает Рейтер, граждане Катара могут без ограничений обменивать риал через обменники, банки или банкоматы.

Ранее сообщалось, что ЦБ Саудовской Аравии неофициально рекомендовал финучреждениям ограничить обменные операции с кредитными организациями из Катара.

5 июня ряд арабских стран - Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы, позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова - объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Свое решение страны объясняли тем, что Катар поддерживает терроризм и экстремистскую идеологию.