Бывший генеральный прокурор Венесуэлы покинула страну

Спустя две недели после смещения с поста генерального прокурора Венесуэлы Луиза Ортега, несмотря на запрет покидать страну, улетела в Колумбию. Вначале она вместе со своим мужем, депутатом Херманом Феррером прибыла морским путем на расположенный возле венесуэльского побережья нидерландский остров Аруба, а затем прилетела на частном самолете в аэропорт столицы Колумбии Боготы. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила колумбийская миграционная служба.

В начале августа Ортега, обвинявшая Мадуро в нарушении конституции, была смещена с поста генпрокурора. В доме Ортеги были проведены обыски, Верховный суд выдал ордер на арест ее мужа по обвинению в коррупции.

Мадуро лишил парламент страны власти

Луиза Ортега неоднократно пыталась предотвратить проведение в конце июля 2017 года в Венесуэле выборов в Конституционную ассамблею. Новый орган власти почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке установить диктатуру в Венесуэле. Оппозиция бойкотировала голосование, десятки государств отказались признавать его результаты.

В пятницу, 18 августа, демократически избранный парламент Венесуэлы, оппозиционный по отношению к президенту страны Николасу Мадуро, был официально лишен всех полномочий. Соответствующий указ приняла новообразованная Конституционная ассамблея, взявшая на себя всю парламентскую власть в стране.