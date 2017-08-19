Финансовые новости
- |
- 19.08.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Парламент Венесуэлы официально лишен полномочий
09:05 19.08.2017 |
Парламент Венесуэлы, в котором преобладают представители оппозиции, официально лишен всех полномочий. Новосозданная Конституционная ассамблея в пятницу, 18 августа, приняла указ о том, что берет на себя всю парламентскую власть в стране.
545 представителей ассамблеи были избраны в конце июля в результате голосования, омраченного сообщениями о многочисленных нарушениях. Она почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке создать диктатуру в Венесуэле.
Оппозиция бойкотировала это голосование. Десятки государств отказались признавать его результаты.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шеф Пентагона посетит Киев 24 августа, запланированы его встречи с Порошенко и Полтораком
Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.
|Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
|Кабмин снизил на 25% нормы потребления газа без счетчиков
|Без стены в мозгах. Почему ФСБ удается пачками штамповать украинских диверсантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп уволил своего главного стратега Бэннона
|Бывший генеральный прокурор Венесуэлы покинула страну
|Парламент Венесуэлы официально лишен полномочий
|Шеф Пентагона посетит Киев 24 августа, запланированы его встречи с Порошенко и Полтораком
Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 августа 2017 года
|Китайский хайтек догнал и перегнал американский
Это интересно
|Как инфошум глушит нашу продуктивность
|Microsoft обучает дроны принимать решения на лету
|Анонсирован самый мощный и дорогой смартфон Nokia
|Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером
|Компании США возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы
|Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии