Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 августа 2017 года

Испанская полиция убила и арестовала нескольких подозреваемых в совершении терактов в Каталонии в четверг вечером и ночью, в результате которых погибли минимум 13 человек, и продолжает искать водителя наехавшего на людей грузовика. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» читать на WSJ.com читать на FT.com

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель раскритиковала Социал-демократическую партию Германии, своего соперника на сентябрьских парламентских выборах, за согласие ее бывшего лидера и канцлера Герхарда Шредера занять пост в совете директоров «Роснефти» читать на FT.com

В четверг проявились давние разногласия среди членов администрации президента США Дональда Трампа - главным экономическим советником Гэри Коном и главным стратегом Стивом Бэнноном. Кону даже пришлось опровергать сообщения, что он планирует уйти в отставку из-за слов Трампа по поводу беспорядков в Шарлотсвилле читать на FT.com

Япония планирует установить новую американскую систему противоракетной обороны Aegis Ashore в связи с ростом угрозы со стороны Северной Кореи читать на FT.com

Крупный план

Перед парламентскими выборами в Германии в сентябре одним из главных вопросов становится рост неравенства между бедными и богатыми читать на FT.com

Автомобили

Продажи китайской BYD снизились на 20% в первом полугодии, по оценкам DDT Services. Ранее власти страны сократили субсидии на покупку электромобилей читать на FT.com

Новый гендиректор Ford Motor Джим Хэкетт рассказал, что компания думает изменить свои планы по разработке самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Prelude, плавучий СПГ-терминал Royal Dutch Shell, в июле прибыл в Австралию для введения в эксплуатацию. Он обошелся компании в $14 млрд, поэтому ему предстоит доказать свою эффективность читать на FT.com

В Великобритании впервые за шесть лет началось бурение скважины на сланцевом месторождении. Некоторые геологи считают, что перспективы добычи сланцевого газа в стране переоценены читать на FT.com

Редкое солнечное затмение, которое состоится в США в понедельник, подчеркивает рост солнечной энергетики в стране. Операторам электросетей придется найти замену тысячам МВт солнечной энергии читать на FT.com

Goldman Sachs потерял более $100 млн, сделав этой весной неверную ставку на американском рынке природного газа. Отчасти этим вызвано то, что результаты сырьевого подразделения банка во II квартале оказались худшими в его истории читать на WSJ.com

Финансы

Фонды, инвестирующие в акции на развивающихся рынках, на прошлой неделе впервые за пять месяцев зафиксировали отток инвестиций. Это связано с геополитическими рисками и желанием инвесторов зафиксировать прибыль читать на FT.com

Провайдеры кредитных карт в США в попытке привлечь клиентов предлагают им щедрые бонусы, однако для них самих это не очень выгодно. Поэтому появляются признаки, что банки начнут сокращать вознаграждения читать на FT.com

Администрация Дональда Трампа до сих пор не свернула жесткие правила, введенные для регулирования банковского сектора после финансового кризиса. Однако у банков есть причины для оптимизма. Главная заключается в том, кого Трамп назначает руководить регуляторами читать на FT.com

Технологии

Гендиректор Apple Тим Кук присоединился к руководителям других компаний, раскритиковавшим реакцию Дональда Трампа на события в Шарлотсвилле. WSJ ознакомилась с копией письма Кука сотрудникам Apple читать на WSJ.com

Гендиректор Infosys Вишал Сикка ушел в отставку из-за конфликта с ее основателями. После этого акции индийской компании подешевели на 7% читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская ZTE немного увеличила свою долю на американском рынке смартфонов до 11,5%. Компания занимает четвертое место по продажам в стране, уступая только Apple, Samsung и LG читать на WSJ.com

Медиабизнес

Власти США скоро должны закончить рассмотрение сделки AT&T о поглощении Time Warner за $85 млрд, говорят знакомые с ситуацией люди. Инвесторы пристально наблюдают за этой сделкой, чтобы понять, как администрация Дональда Трампа будет относиться к крупным слияниям. Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что сделка не будет одобрена, но сейчас инвесторы все больше верят в удачный исход читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Квартальные прибыль и выручка Alibaba сильно выросли. С начала этого года акции компании подорожали на 87%, хотя два года назад инвесторы вряд ли ожидали это читать на WSJ.com читать на FT.com

Выручка Walmart выросла в последнем квартале благодаря росту онлайн-продаж. Дела у компании идут лучше, чем у многих конкурентов читать на WSJ.com читать на FT.com

Кремниевую долину в этом году потрясли ряд скандалов, связанных с гендерной дискриминацией. В то же время в Китае во многих объявлениях о вакансиях в технологическом секторе четко указано, что они не для женщин читать на WSJ.com

Экс-гендиректор Uber Трэвис Каланик назвал поданный к нему иск Benchmark Capital персональной атакой, которая угрожает репутации компании, и призвал решить спор в арбитраже. Benchmark хочет добиться ухода Каланика из совета директоров Uber читать на WSJ.com читать на FT.com