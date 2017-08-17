Morgan Stanley: мировой ВВП на максимуме с 2010 года

Рост мировой экономики по итогам II квартала этого года достиг 4,4% в годовом выражении. Это максимальный уровень с IV квартала 2010 г., сообщает Morgan Stanley. Впрочем, дальше планируется замедление.

А именно начиная с III квартала и вплоть до конца будущего года темпы роста глобальной экономики будут ниже. Такую оценку дают эксперты банка Morgan Stanley.

II же квартал оказался весьма удачным для многих стран. Данные о росте ВВП большинства рассмотренных Morgan Stanley государств оказались значительно выше, чем ожидали эксперты. В частности, это касается Японии и России.

В Morgan Stanley при этом считают, что дальше ситуация будет ухудшаться. Самая высокая отметка роста мировой экономики была достигнута во II квартале, а уже по итогам III квартала прогнозируется рост мировой экономики на уровне 3,6%. По итогам IV квартала рост глобального ВВП, согласно оценке Morgan Stanley, составит 3,5%.

В первых двух кварталах 2018 г. темпы роста ожидаются на уровне 3,9%. В III квартале будущего года прогнозируется замедление до 3,5%, а в IV - до 3,3%.

При этом эксперты Morgan Stanley не изменили свой прогноз по темпам роста мировой экономики в целом по итогам этого и будущего годов. В 2017 г. ожидается увеличение ВВП на 3,6%, а в 2018 г. - на 3,7%.