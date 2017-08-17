Финансовые новости
- |
- 17.08.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Morgan Stanley: мировой ВВП на максимуме с 2010 года
21:20 17.08.2017 |
Рост мировой экономики по итогам II квартала этого года достиг 4,4% в годовом выражении. Это максимальный уровень с IV квартала 2010 г., сообщает Morgan Stanley. Впрочем, дальше планируется замедление.
А именно начиная с III квартала и вплоть до конца будущего года темпы роста глобальной экономики будут ниже. Такую оценку дают эксперты банка Morgan Stanley.
II же квартал оказался весьма удачным для многих стран. Данные о росте ВВП большинства рассмотренных Morgan Stanley государств оказались значительно выше, чем ожидали эксперты. В частности, это касается Японии и России.
В Morgan Stanley при этом считают, что дальше ситуация будет ухудшаться. Самая высокая отметка роста мировой экономики была достигнута во II квартале, а уже по итогам III квартала прогнозируется рост мировой экономики на уровне 3,6%. По итогам IV квартала рост глобального ВВП, согласно оценке Morgan Stanley, составит 3,5%.
В первых двух кварталах 2018 г. темпы роста ожидаются на уровне 3,9%. В III квартале будущего года прогнозируется замедление до 3,5%, а в IV - до 3,3%.
При этом эксперты Morgan Stanley не изменили свой прогноз по темпам роста мировой экономики в целом по итогам этого и будущего годов. В 2017 г. ожидается увеличение ВВП на 3,6%, а в 2018 г. - на 3,7%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиров заставили вернуть обворованным вкладчикам проценты и неустойку
|Навальный опубликовал расследование о "сыне Пескова"
|Автогаз будет дорожать до 14,5 грн/л - аналитики рынка
|"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Morgan Stanley: мировой ВВП на максимуме с 2010 года
|Навальный опубликовал расследование о "сыне Пескова"
|"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа
|Банкам надо подготовиться к жесткому Brexit - представитель ЕЦБ
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 августа 2017 года
|В мире относятся к России с недоверием
Это интересно
|Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии
|10 лучших городов для жизни
|Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
|Как богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
|6 умных вопросов на собеседовании
|Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км