Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 августа 2017 года

Два консультационных совета президента США Дональда Трампа, в который входили бизнесмены, будут закрыты. Причиной этому послужили отставки их членов в знак протеста против реакции Трампа на беспорядки в Шарлоттсвилле читать на WSJ.com читать на FT.com

Слова Дональда Трампа, возлагающие ответственность за беспорядки в Шарлоттсвилле на обе стороны, разочаровали даже членов его администрации. Его поступок может помешать продвижению его политики в конгрессе, говорят чиновники читать на WSJ.com

Беспорядки в Шарлоттсвилле свидетельствуют, что движение белых националистов в США становится более организованным благодаря интернету и новым лидерам читать на WSJ.com

Между США и Китаем идет «экономическая война», заявил главный стратег Белого дома Стив Бэннон в интервью Тhe American Prospect. Также он исключил возможность военного решения конфликта с Северной Кореей читать на FT.com

Экономика

Из-за новых опасений по поводу низкой инфляции у управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) есть разногласия относительно того, когда в следующий раз повысить процентные ставки, показал в среду протокол их июльского заседания. Кроме того, некоторые из них были готовы объявить о начале сокращения активов на балансе ФРС уже в июле читать на WSJ.com читать на FT.com

Несмотря на восстановление экономики ЕС у многих местных жителей по-прежнему нет стабильной работы. Многие из создаваемых рабочих мест являются временными и низкооплачиваемыми читать на WSJ.com

Экономика стран Центральной Европы во II квартале продолжила показывать быстрый рост, стало известно в среду. Этому поспособствовали высокий экспорт и низкая безработица читать на FT.com

Число работающих в Великобритании граждан ЕС во II квартале достигло рекордного уровня. Таким образом, решение страны о выходе из блока пока не отразилось сильно на них читать на FT.com

Индустрия

Австралийские горнодобывающие компании, в отличие от конкурентов из других стран, снова увеличивают инвестиции в поиск золотых месторождений благодаря низкому курсу национальной валюты и отсутствию больших долгов читать на FT.com

Цены на цинк в среду достигли 10-летнего максимума на фоне сильного спроса в Китае и сокращения предложения читать на WSJ.com

Стоимость двух основных редкоземельных металлов выросла более чем на 50% в этом году на фоне распространения электромобилей и возобновляемой энергетики. Благодаря этому сильно растут котировки акций и прибыль добывающих их китайских компаний читать на FT.com

Энергоресурсы

Henry Hub в Луизиане превратился в мировой центр торговли природным газом благодаря тому, что американский газ теперь поставляется в Европу, Южную Америку и Азию читать на WSJ.com

Сделка Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта о покупке американской электроэнергетической компании Oncor за $18 млрд оказалась под угрозой. Хедж-фонд Elliott Management приобрел особые облигации Energy Future Holdings, владеющей Oncor, что позволит ему заблокировать сделку читать на WSJ.com читать на FT.com

Экс-гендиректор Anadarko Petroleum Джим Хэкетт этой весной привлек инвестиции на $1 млрд. Теперь его Silver Run Acquisition объявила о покупке энергетических компаний Alta Mesa Holdings и Kingfisher Midstream, работающих в районе сланцевых месторождений Оклахомы. Хэкетт объединит их, в результате чего возникнет компания с рыночной капитализацией в $3,8 млрд читать на WSJ.com

Финансы

Приток инвестиций в биржевые фонды (ETF) поспособствовал ралли на фондовых рынках развивающихся стран в этом году. Но некоторые инвесторы обеспокоены, что их возможный отток нанесет урон этим рынкам читать на FT.com

Бывшему IT-сотруднику Bank of America и нескольким его друзьям грозят обвинения в инсайдерской торговле. Он мог передать им информацию о возможных слияниях из конфиденциальной базы данных читать на WSJ.com

Китайский страховщик Anbang инвестировал более $1 млрд в активы в Южной Корее, чтобы расширить свой бизнес там. Но теперь у Anbang возникли проблемы из-за этих сделок, а усугубляет ситуацию исчезновение в июне ее председателя совета директоров У Сяохуэя читать на WSJ.com

Шарлин Чу, один из самых авторитетных специалистов по финансовой системе Китая, в интервью FT выразила уверенность, что размер проблемных кредитов в стране в пять с лишним раз превышает официальную оценку и достигнет $7,6 трлн к концу года читать на FT.com

Фонды прямых инвестиций и венчурные фонды в Северной Америке и Европе привлекли более $240 млрд за первые семь месяцев 2017 г., согласно Pitchbook. Это рекордный уровень со времен финансового кризиса читать на FT.com

Немецкая прокуратура расширила расследование по поводу предполагаемой инсайдерской торговли акциями биржевого оператора Deutsche Boerse. Если раньше оно велось только в отношении гендиректора Карстена Кенгетера, то теперь оно касается всех топ-менеджеров читать на FT.com

Goldman Sachs расширил свою программу торговли корпоративными облигациями с помощью алгоритмов. Так банк хочет сократить издержки и позволить трейдерам сосредоточиться на более крупных транзакциях читать на FT.com

Технологии

Технологические компании, например Alphabet и Facebook, прекращают оказывать услуги белым националистам, ссылаясь на нарушение своей политики. Хотя могут возникнуть вопросы по поводу законности их действий читать на WSJ.com читать на FT.com

Клиентов облачного бизнеса Oracle становится больше благодаря тому, что компания удвоила число агентов по продажам и стремится найти клиентов среди малого бизнеса читать на WSJ.com

Китайская DJI надеется увеличить продажи своих дронов с помощью нового режима stealth — они будут летать, не передавая данные через интернет. Недавно армия США запретила использование ее дронов из-за беспокойства по поводу кибербезопасности читать на FT.com

Медиабизнес

Пока на Западе радиостанции испытывают проблемы на фоне популярности интернет-сервисов, в Индии наблюдается бум на радио. В стране с населением более 1 млрд человек возникают сотни новых станций на фоне смягчения регулирования отрасли и появления у людей дешевых мобильных телефонов со встроенными FM-приемниками читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Uber разрабатывает план новой эмиссии акций. Стартап хочет, чтобы оценка его стоимости не снизилась с пиковых $68 млрд несмотря на ряд скандалов читать на FT.com

Потребительские компании в США рискуют подвергнуться критике, если займут ту или иную позицию по поводу действий Дональда Трампа. Такое, в частности, произошло с Walmart и PepsiCo после беспорядков в Шарлоттсвилле читать на FT.com

Квартальные продажи Target выросли благодаря тому, что ритейлер снизил цены и обновил интерьер своих магазинов читать на WSJ.com

Менеджмент

Выяснилось, что Facebook в прошлом году закрыла популярный анонимный форум для своих сотрудников из-за наличия там расистских и сексистских комментариев. Также форум был популярен среди сторонников Дональда Трампа читать на WSJ.com