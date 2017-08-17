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В мире относятся к России с недоверием
12:56 17.08.2017 |
Лишь небольшая часть участников исследования о восприятии России в мире относятся с доверием к действиям российского руководства. Как показывают результаты опроса американского исследовательского центра Pew Reseаrch Center, опубликованные в среду, 16 августа, только чуть более четверти респондентов (26 процентов) доверяют президенту РФ Владимиру Путину в его политике на международной арене.
В среднем 31 процент опрошенных усматривают в России серьезную угрозу для своей страны. Для сравнения: о Китае такого мнения придерживаются также 31 процент респондентов, а о США - 35 процентов.
Больше всех Россию любят вьетнамцы
Критическое отношение к России особенно широко распространено в США и Европе, в то время как у жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, стран Африки южнее Сахары и Латинской Америки наблюдается больший разброс мнений. Только в трех странах из 37, где проводилось исследование, большинство жителей выражают благоприятное мнение о России: во Вьетнаме (83%), в Греции (64%) и на Филиппинах (55%).
Исследование проводилось в 37 странах за пределами России с 16 февраля по 8 мая 2017 года, в нем приняли участие почти 41000 респондентов.
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