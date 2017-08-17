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Советник Трампа: США ведут с Китаем экономическую войну
09:37 17.08.2017 |
Главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон заявил в среду, что его страна ведет экономическую войну с Китаем.
"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они", - сказал Бэннон в интервью изданию American Prospect.
"Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться", - отметил он.
Бэннон, интервью которого приводится в изложении, также допустил, что Пекин может добиться соглашения, которое привело бы к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае убрал бы свои войска с Корейского полуострова. Однако, как отмечает издание, по мнению Бэннона, подобное возможно только в отдаленной перспективе.
Советник Трампа также подчеркнул, что у проблемы КНДР нет военного решения. "До тех пора, пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений - я вообще не знаю, о чем тут можно говорить. Забудьте об этом, военного решения тут нет", - заверил он.
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