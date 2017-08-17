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Информация об агентстве
Fitch улучшило прогноз по росту экономики еврозоны в 2017 г до 2% с 1,7%
08:07 17.08.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по росту экономики еврозоны в 2017 году до 2% с 1,7%, ожидавшихся в июне, говорится в релизе агентства.
Среди факторов, способствующих росту, агентство выделяет ослабление политических рисков в еврозоне после прошедших выборов во Франции, рост деловой уверенности и улучшение спроса на экспорт. Кроме того, уровень безработицы снизился до 9,1% в июне, что повысило доверие потребителей, отмечает Fitch.
Агентство опубликовало свой релиз после того, как ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, составил во втором квартале 2017 года 0,6% в квартальном выражении и 2,2% - в годовом. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,6% в квартальном выражении и 2,1% - в годовом. Рост в годовом выражении ускорился в четырех крупнейших странах еврозоны, включая Францию ??и Италию, хотя темпы роста ВВП этих стран замедлились по сравнению с блоком в целом, отмечает Fitch.
"Ускорение роста экономики еврозоны во втором квартале подтверждает, что циклическое восстановление блока продолжается", - говорится в релизе. Тем не менее, агентство прогнозирует, что темп роста ВВП еврозоны замедлится в 2018-2019 годах.
Fitch прогнозирует, что в 2018 году рост экономики еврозоны замедлится до 1,8%, отчасти из-за замедления роста потребления. В то же время, переговоры по Brexit и торговая политика США создают неопределенность вокруг международной торговли.
В 2019 году агентство ожидает роста ВВП региона на 1,4% в связи с демографическими тенденциями, а также спадом производства. По прогнозам агентства, потенциальный рост экономик развитых стран составит 1,25% -1,75% в ??течение следующих пяти лет.
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