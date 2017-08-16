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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 августа 2017 года

17:38 16.08.2017 |

Мир

 
Политика

Вашингтон разочарован неохотой Пекина использовать свое влияние на Пхеньян, поэтому возлагает надежды на сближение последнего с Москвой читать на FT.com

Решение Северной Кореи не атаковать Гуам — это уже не первый случай, когда Пхеньян быстро увеличивает, а затем снижает свои угрозы. Поэтому пока неясно, каков реальный прогресс в его отношениях с Вашингтоном. Они могут снова обостриться на следующей неделе, когда США и Южная Корея начнут совместные военные учения читать на WSJ.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ всегда был на стороне президента США Дональда Трампа в конфликте с Северной Кореей. Это подчеркивает зависимость Японии от военных сил США и личное недовольство Абэ Пхеньяном читать на WSJ.com

Великобритания предлагает не создавать физической границы между Ирландией и Северной Ирландией после своего выхода из ЕС читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп во вторник снова заявил, что в беспорядках в Шарлотсвилле виноваты «обе стороны». Днем ранее под давлением общественности он осудил только белых националистов читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Экспорт угля из Северной Кореи в Китай уже снизился после ограниченного запрета ранее в этом году, но экспорт железной руды и морепродуктов вырос. Теперь же полный запрет на экспорт этих товаров в Китай должен усилить давление на Северную Корею читать на WSJ.com

Крупнейшим центробанкам теперь принадлежит почти 20% долга их государств. Это произошло в результате программ денежного стимулирования экономики после финансового кризиса. Теперь им предстоит нормализовать денежную политику читать на FT.com

Экономика Нидерландов выросла во II квартале на 3,8% в годовом выражении. Это поспособствовало улучшению оценки роста ВВП еврозоны в результате пересмотра данных до 2,5% за аналогичный период читать на WSJ.com

Китай снова стал крупнейшим кредитором США. В октябре прошлого года он уступил этот статус Японии читать на FT.com

Занятость в Великобритании достигла рекордно высокого уровня в июне, но производительность труда и реальные доходы продолжили снижаться читать на FT.com

Индустрия

Akzo Nobel достигла перемирия с инвестором-активистом Elliott Management, который ранее пытался заставить ее вступить в переговоры с конкурентом PPG Industries, желавшим приобрести ее за $28 млрд. Akzo также номинирует в свой наблюдательный совет трех кандидатов, одобренных Elliott читать на WSJ.com читать на FT.com

Ryanair в июле отказалась от планов выполнять рейсы из Киева и Львова из-за разногласий с аэропортом «Борисполь». Это большая неудача для украинских властей, которым необходимо привлекать иностранные инвестиции читать на FT.com

Автомобили

Fiat Chrysler присоединился к возглавляемому BMW альянсу по разработке самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Более сильный, чем ожидалось, спрос на нефть и снижение ее запасов в США дают некоторым инвесторам надежду на то, что ребалансировка рынка наконец началась. Но другие не разделяют их оптимизм читать на FT.com

Финансы

Ралли на фондовых рынках развивающихся стран продолжается уже пять кварталов, но немногие инвесторы считают, что оно может закончиться в ближайшее время читать на FT.com

Wells Fargo выбрал своим новым председателем совета директоров Элизабет Дьюк, которая ранее была одним из управляющих ФРС США. Ранее еще ни одна женщина не занимала такую должность в крупнейших американских банках читать на WSJ.com читать на FT.com

Стэнли Фишер из совета управляющих ФРС США в интервью FT раскритиковал попытки республиканцев смягчить правила, введенные для регулирования банковского сектора после финансового кризиса читать на FT.com

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта на днях сообщила, что во II квартале приобрела акции Synchrony Financial, занимающейся выпуском кредитных карт. Berkshire уже принадлежат доли в Visa, MasterCard и American Express. Таким образом, она увеличивает ставку на эту отрасль читать на WSJ.com

Мужчин, управляющих активами хедж-фондов, в 20 раз больше, чем женщин. Есть признаки того, что хедж-фонды начинают видеть необходимость перемен. Но женщинам труднее увеличивать размер активов под управлением читать на FT.com

Технологии

Facebook проверяет возможность заново выйти на китайский рынок с помощью фотоприложения Colourful Balloons, в точности напоминающего ее сервис Moments. Новое приложение принадлежит недавно созданной китайской компании Youge Internet Technology читать на FT.com

Американская Cohu, занимающаяся тестированием чипов, попросила власти США в интересах национальной безопасности заблокировать продажу конкурента Xcerra китайским инвесторам за $580 млн читать на WSJ.com

Ученые из Технологического института Джорджии порой сами не знают, чем занимаются роботы в их лаборатории, так как эксперименты могут проводиться удаленно даже людьми, находящимися в других странах. Роботы запрограммированы так, чтобы не сталкиваться друг с другом и не покидать отведенную им зону, но порой эксперименты проходят не так, как было запланировано читать на WSJ.com

Медиабизнес

Apple готова потратить около $1 млрд на покупку и создание оригинального видеоконтента, что говорит о серьезности ее намерений в Голливуде читать на WSJ.com

Несмотря на свою популярность, музыкальный потоковый сервис SoundCloud испытывает серьезные финансовые проблемы. Новое руководство компании должно превратить ее сервис в зрелый бизнес читать на FT.com

Потребительский рынок

Uber урегулировала претензии властей США по поводу отсутствия хорошей защиты данных ее пользователей и водителей. По условиям соглашения, аудиторы будут выполнять регулярные проверки выполнения этих требований в течение следующих 20 лет читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon во вторник провел эмиссию облигаций на $16 млрд, чтобы профинансировать поглощение Whole Foods читать на FT.com читать на WSJ.com

Инвестор-активист Corvex, которому принадлежат акции Danone на $400 млн, не планирует требовать перестановок в руководстве французской компании или места в совете директоров, говорят знакомые с ситуацией люди. Однако он хочет улучшить ее операции на фоне замедления роста пищевой отрасли читать на FT.com

Фармацевтический гигант Novo Nordisk столкнулся с проблемой. Почти век он выпускал новые версии своего главного продукта — инсулина — и продавал их по более высоким ценам. Но затем правительства и страховщики неожиданно решили, что старые, менее дорогие версии вполне хороши читать на WSJ.com

McDonald's заключил сделку с китайским девелопером Evergrande о размещении своих ресторанов в его жилых комплексах. Это поможет ему удвоить число ресторанов в Китае, в том числе в небольших городах читать на FT.com

Недвижимость

Франкфурт пытается привлечь банкиров из Лондона в связи с Brexit. Но местные жители недовольны этим на фоне нехватки недвижимости и роста цен на нее читать на WSJ.com

Менеджмент

Между акционерами Uber идет борьба за контроль над ним на фоне отсутствия гендиректора. Венчурный фонд Sherpa Capital раскритиковал попытки Benchmark Capital добиться ухода экс-гендиректора Трэвиса Каланика и Арианны Хаффингтон из совета директоров Uber читать на WSJ.com

Все больше компаний хотят, чтобы их сотрудники использовали по назначению отгулы, предназначенные для восстановления своего психического состояния. Сейчас же некоторые сотрудники берут такие дни для выполнения домашних дел или развлечений, а действительно нуждающиеся в восстановлении не хотят говорить с начальством о том, почему им нужна передышка читать на WSJ.com

Реакция Дональда Трампа на беспорядки в Шарлотсвилле заставила руководителей американских корпораций задуматься о том, стоит ли им продолжать тесно сотрудничать с Белым домом читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

По материалам: Ведомости
 

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