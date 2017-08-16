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10 лучших городов для жизни
15:27 16.08.2017 |
Economist Intelligence Unit опубликовал рейтинг лучших для жизни городов. Это уже седьмой рейтинг, который выходит каждый год. В исследовании принимали участие крупнейшие города мира.
Оценка проводилась по ряду параметров, включая такие как стабильность доступа, культура, здравоохранение, экологическая ситуация, образование и инфраструктура.
Всего в исследовании приняли участие 140 городов.
Ниже представляем 10 лучших для жизни городов мира в 2017 г.
1. Мельбурн, Австралия
Мельбурн - второй по величине город Австралии, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип.
Численность населения с пригородами составляет около 4 246 345 человек. Мельбурн - самый южный город-миллионер в мире.
Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии.
Мельбурн также часто называют спортивной и культурной столицей страны, так как в нем проходят многие спортивные и культурные события в жизни Австралии.
В Мельбурне располагается большая часть предприятий австралийской автомобильной промышленности, которую представляют сборочные заводы Форд и Тойота, а также завод по производству двигателей для автомобилей Холден.
Город также является базой для многих других отраслей промышленности и в то же время крупнейшим финансовым и коммерческим центром.
В ведении правительства Виктории находится около 30 общественных больниц и госпиталей на территории Мельбурна, а также еще 13 организаций, обеспечивающих медицинское обслуживание.
Кроме того, в городе имеется большое количество частных клиник и госпиталей. Мельбурн является важнейшим центром медицинской науки в Австралии.
2. Вена, Австрия
Вена - федеральная столица Австрии. Население Вены составляет 1,87 млн человек, по данным на 2017 г., месте с пригородами - около 2,6 млн (более 25% населения Австрии).
Таким образом, Вена является самым крупным по населению городом Австрии, занимая седьмое место среди самых крупных городов Европейского союза и второе место среди немецко-язычных городов после Берлина.
Культурный, экономический и политический центр Австрии.
Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы.
Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, организации ООН по промышленному развитию и др.
В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как ОПЕК и ОБСЕ.
3. Ванкувер, Канада
Ванкувер - город на западном побережье Канады, крупнейший населенный пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде.
Население самого города - 631 486 человек, по данным на 2016 г. В агломерации Большой Ванкувер проживает свыше 2 463 431 человека - это третья по величине агломерация в Канаде.
Мягкий теплый климат, необычайно приятное сочетание высокогорных и приморских ландшафтов, транспортное обеспечение, комфортные условия проживания привлекают сюда все больший поток иммигрантов.
Ванкувер является одним из крупнейших промышленных центров страны.
Порт города крупнейший в Канаде и наиболее диверсифицированный, с торговым оборотом более 75 млрд канадских долларов в год.
4. Торонто, Канада
Торонто - крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио.
Население - 2 731 571 человек, по данным на 2016 г.; вместе с пригородами образует агломерацию Большой Торонто с населением 5 928 тыс. жителей.
Торонто является частью "Золотой подковы" - густонаселенного региона вокруг западной части озера Онтарио с населением около 7 млн человек.
Приблизительно одна треть всего населения Канады живет в радиусе 500 км от Торонто. Около шестой части всех рабочих мест Канады находятся в пределах городской черты.
Город Торонто известен также как "экономический двигатель" Канады, считается одним из ведущих мегаполисов мира и имеет большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровнях.
5. Калгари, Канада
Калгари - город в провинции Альберта в Канаде. В 2016 г. население Калгари составляло 1 235 171 жителя, и город стал третьим по численности населения в стране и крупнейшим в Альберте.
Деловая активность в Калгари в основном связана с нефтяной промышленностью, сельским хозяйством и туризмом. Калгари - это центр музыки кантри в Канаде.
Во многом благодаря близости Скалистых гор Калгари традиционно является популярным центром зимних видов спорта.
После Зимних Олимпийских игр 1988 в городе осталось несколько крупных спортивных сооружений, в том числе Канадский олимпийский парк.
6. Аделаида, Австралия
Аделаида - административный центр и самый большой город штата Южная Австралия, пятый по величине город страны с населением 1 225 265 человек.
Сегодня Аделаида знаменита своими фестивалями, а также вином, искусством и спортивными достижениями.
Как правительственный и коммерческий центр Южной Австралии Аделаида располагает большим количеством государственных и финансовых учреждений.
Большинство из них расположены в центре города, а также в пригородах.
7. Перт, Австралия
Перт - крупнейший город и столица штата Западная Австралия, расположен на юго-западе Австралии на берегу Индийского океана.
Население города составляет 2 039 200 человек.
Перт - четвертый по населению город Австралии после Сиднея, Мельбурна и Брисбена.
В Перте проживает около 75% населения всего штата Западная Австралия.
Перт - крупный порт на западном побережье Австралии. Это также крупный железнодорожный узел.
В городе есть международный аэропорт.
8. Окленд, Новая Зеландия
Окленд - крупнейший город Новой Зеландии с населением около 1,3 млн человек, что составляет около 32% всего населения страны.
Территория, занимаемая Большим Оклендом, является самой большой урбанизированной областью страны.
Это самый теплый крупный населенный пункт в Новой Зеландии, и на протяжении последних трех лет Окленд также является самым солнечным городом страны.
9. Хельсинки, Финляндия
Хельсинки - столица и крупнейший город Финляндии.
Население Большого Хельсинки, территория которого включает 12 коммун, превышает 1,3 млн человек.
Хельсинки является центром бизнеса, образования, культуры и науки в Финляндии.
В Большом Хельсинки расположены 8 университетов и 6 технологических парков. 70% иностранных компаний, работающих в Финляндии, расположены в столичном регионе.
Миграция населения из провинции делает Хельсинки одним из самых быстрорастущих муниципальных районов в Европе.
Главным международным авиаузлом в Финляндии является аэропорт "Хельсинки - Вантаа", расположенный в 20 км от центра столицы и осуществляющий прямые перелеты по всему миру.
10. Гамбург, Германия
Это второй по величине город в Германии (после Берлина), седьмой по величине в Европейском союзе и самый населенный нестоличный город в Европейском союзе.
Гамбург, один из самых больших портовых городов в Европе, расположен у места впадения реки Эльбы в Северное море. Гамбург - это крупнейший порт в Германии, второй по величине в Европе, а в мире занимает девятое место.
Гамбург является важным местом гражданской аэрокосмической промышленности.
В городе представлены две компании - это EADS и Airbus, который имеет сборочный завод в Гамбурге, на заводе работает более 13 тыс. человек.
Гамбург - центр машиностроения, легкой и полиграфической промышленности.
В городе расположены знаменитые издательства прессы: "Шпигель" и "Штерн".
В городе также расположена штаб-квартира крупнейшего в Европе концерна посылочной торговли "Отто".
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