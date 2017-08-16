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США не будут налаживать диалог с КНДР, пока не увидят серьезных шагов в сторону денуклеаризации - Госдеп
08:32 16.08.2017 |
Администрация США будет готова к диалогу с КНДР, когда увидит серьезные шаги Пхеньяна в сторону отказа от ядерного оружия, заявила во вторник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
"Им нужно сделать серьезные шаги в сторону денуклеаризации. Пока мы этого не видим", - сказала она на брифинге, объясняя, при каких условиях США будут готовы к переговорам с Пхеньяном.
При этом Х.Нойерт заверила, что в КНДР "знают, что им нужно сделать (для возобновления диалога - ИФ)".
На уточняющий вопрос журналиста она подтвердила, что одного лишь отказа Северной Кореи от плана запуска ракет в сторону Гуама в данном случае недостаточно.
Представитель Госдепа подчеркнула, что диалог с КНДР, "судя по всему, в ближайшее время не начнется".
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