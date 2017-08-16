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США не намерены отказываться от военных учений в обмен на прекращение ракетных и ядерных испытаний КНДР - госдеп
08:10 16.08.2017 |
США считают неверной идею, предусматривающую их отказ от проведения совместных военных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение КНДР ракетных и ядерных испытаний, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.
"Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР - испытанием баллистических ракет в июле, а также - ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея - совершенно законными совместными военными учениями", - заявила она, отвечая на вопрос, не собираются ли США менять свою позицию в этом вопросе.
Х.Нойерт напомнила, что совместные учения между США и Южной Кореей проводятся уже на протяжении длительного периода времени - 1953 года, когда был подписан договор о совместной обороне двух стран.
"Мы продолжим это делать, и это не то, что подлежит изменению... Потому что то, что мы делаем с Южной Кореей не эквивалентно тому, что делает КНДР. И весь мир это признает", - добавила Х.Нойерт.
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