Пенс: кризис в Венесуэле можно решить мирным путем

Катастрофическую ситуацию в Венесуэле возможно разрешить мирным путем, заявил вице-президент США Майк Пенс, после того как Дональд Трамп заявил о вероятности военного вторжения, вызвав осуждение в странах региона, пишет Reuters.

В пятницу неожиданное замечание Трампа о том, что военное вмешательство является одним из вариантов решения венесуэльского кризиса, вызвало осуждение в Перу, Мексике и Колумбии. Хотя власти этих стран, как правило, являются самыми жесткими критиками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"У нас есть много вариантов для Венесуэлы, но президент также остается уверенным в том, что, работая вместе с нашими союзниками по всей Латинской Америке, мы сможем достичь мирного решения", - сказал Пенс, находясь в Колумбии.

Выбрав более примирительный тон, Пенс отметил, что США намерены поддерживать свободные народы в своем полушарии, до тех пор пока венесуэльский народ не получит демократию.

Военное вмешательство даже не следует рассматривать, заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос во время совместной пресс-конференции с Пенсом. Однако оба лидера обсудили возможные дальнейшие санкции против социалистической страны, сказал Пенс.

"Президент Сантос и я подробно обсудили дополнительные меры, которые можно было бы предпринять для дальнейшего экономического давления на режим в Венесуэле", - сказал он. "США рассматривают полный спектр дополнительных экономических санкций", - добавил Пенс.

Заявления Трампа могут стать спасительными для Николаса Мадуро, который долгое время заявлял об угрозе агрессии со стороны США, пытаясь оправдать свою политику, из-за которой рухнула экономика Венесуэлы.