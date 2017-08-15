Brexit: Британия хочет нового уровня переговоров

Власти Великобритании заявили, что хотят перейти к следующему этапу в переговорах с Евросоюзом по Brexit, чтобы определить детали будущих отношений с блоком, пишет Reuters.

Старшие министры выработали единую позицию по поводу переговоров, так что британские власти теперь стремятся начать обсуждение будущих взаимоотношений с Евросоюзом после Brexit. Чиновники хотят обнадежить беспокойные компании, граждан и инвесторов.

Но Брюссель настаивал на том, что сначала необходимо добиться прогресса в отношении договоренностей о выходе страны из блока.

"Нам нужно обсудить серьезные вопросы о нашем будущем партнерстве, чтобы обеспечить сделку, которая придаст сил Великобритании и Евросоюзу", - сказал в своем заявлении министр по Brexit Дэвид Дэвис.

Призыв Британии продвигаться вперед с переговорами по Brexit появился, после того как министр финансов Филипп Хэммонд и министр торговли Лиам Фокс единогласно заявили о том, что должен быть ограниченный по времени переходный период, что указало на перемирие между соперничающими фракциями в кабинете премьер-министра Британии Терезы Май.

Департамент Дэвиса заявил, что готовится опубликовать несколько документов, включая планы по новой таможенной системе и предложение о том, как разрешить сложности по поводу границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Мы совершенно ясно знаем, что проблемы вокруг нашего ухода и нашего будущего партнерства неразрывно связаны, - сказал источник в британском отделе Brexit. - Эти документы показывают, что мы готовы расширить переговорный процесс".

Переговоры до сих пор были сосредоточены на том, сколько Великобритании придется платить за выход из ЕС, какие права будут иметь граждане Великобритании и ЕС и что делать с сухопутной границей между Великобританией и входящей в ЕС Ирландией. Обе стороны будут искать решение этих вопросов на следующем раунде переговоров в конце этого месяца.

В июле официальные лица ЕС заявили, что прогресс был затруднен не потому, что у Великобритании были неприемлемые требования, а потому, что у нее вообще не было позиции по многим вопросам.