Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 августа 2017 года

Американский генерал Джо Данфорд в воскресенье прибыл в Азию и заявил, что приоритетом остается поиск дипломатического решения северокорейского кризиса. Хотя он отметил, что армия США работает над собственными вариантами действий на случай необходимости читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп подвергся критике из-за того, что он назвал виновными в беспорядках в Шарлоттсвилле «многие стороны», а не группы белых националистов. Последние поддерживали его на президентских выборах читать на WSJ.com читать на FT.com

Шансы канцлера Германии Ангелы Меркель остаться на своем посту на четвертый срок по итогам парламентских выборов выглядят высокими. Но гораздо более важным для определения будущего политического курса страны, вероятно, будет то, кто станет партнером ее партии по коалиции читать на WSJ.com

Экономика

Китай объявил о введении новых санкций против Северной Кореи – запрете на импорт ее угля, железной руды и морепродуктов – из-за ее ядерной программы читать на WSJ.com читать на FT.com

Ослабление доллара может в ближайшей перспективе придать столь необходимый толчок американской экономике читать на WSJ.com

ЕЦБ собирается начать сокращение денежного стимулирования, однако укрепление евро ставит центробанк перед дилеммой. Рост курса евро препятствует ускорению инфляции до целевого значения, и европейские экспортеры рискуют стать менее конкурентоспособными читать на FT.com

Еврокомиссия хочет более жестко проверять поглощения европейских компаний иностранными инвесторами. Это связано с опасениями Брюсселя по поводу всплеска инвестиций из Китая читать на FT.com

Годовой темп роста ВВП Японии во II квартале составил 4%, превзойдя прогнозы аналитиков. Экономика страны растет уже шесть кварталов подряд читать на WSJ.com читать на FT.com

Рост китайской экономики может замедлиться из-за ужесточения Пекином условий кредитования ради контроля над рисками читать на FT.com

Если в 1990-х и начале 2000-х гг. Германия была слабым звеном европейской экономики, то в последующие годы она стала двигателем ее роста. Немецкие компании в это время стали более конкурентоспособны благодаря инвестициям в Восточную Европу читать на FT.com

Индустрия

Гендиректор Moller-Maersk Сёрен Скоу в интервью FT рассказал о том, как контейнерный грузоперевозчик справился с последствиями кибератаки этим летом читать на FT.com

Европейские производители стали ArcelorMittal, ThyssenKrupp и Tata надеются с помощью поглощения конкурентов справиться с проблемой избыточных мощностей и демпингом читать на FT.com

Автомобили

Когда-то бежавший из Китая предприниматель Ян Рон вернулся в страну с целью выпускать электромобили. Его предприятие Hybrid Kinetic Group хочет извлечь выгоду из щедрых субсидий, которые Пекин предлагает участникам сектора читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть немного снизились в понедельник утром из-за беспокойства по поводу снижения глобального спроса на нее читать на WSJ.com

Оценка стоимости Saudi Aramco, готовящейся к IPO, может снизиться на $940 млрд из-за международной борьбы с глобальным потеплением, предупредила Oil Change International читать на FT.com

Американская Chevron по-прежнему заинтересована в разработке месторождений в Северном море несмотря на их более высокие издержки читать на FT.com

Некоторые американские компании, занимающиеся солнечной энергетикой, и конгрессмены выступят против введения новых пошлин на импорт солнечных панелей на слушаниях на этой неделе. Они предупреждают, что новые пошлины могут помешать развитию сектора читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Мировые фондовые рынки растут в понедельник, а стоимость безопасных активов снижается на фоне уменьшения опасений по поводу возможного военного конфликта между США и Северной Кореей читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация Дональда Трампа приступила к смягчению правил, которые были введены после кризиса для регулирования финансового сектора. Несколько ведомств пересматривают правило Волкера, а другие — отказались от плана ограничить бонусы топ-менеджеров читать на WSJ.com

Некоторые брокеры в США сокращают число предлагаемых инвестиционных продуктов из-за вступления в силу правила, требующего от них действовать в лучших интересах клиентов читать на WSJ.com

Приток капитала в биржевые фонды (ETF) в этом году уже достиг рекордных $391 млрд, по данным ETFGI. Но возникают опасения, что рост пассивных инвестиций способствует возникновению пузыря на американском фондовом рынке читать на FT.com

Гендиректор крупнейшего австралийского банка CBA Иэн Нарев уйдет в отставку к июлю 2018 г. на фоне подозрений в том, что преступники использовали его системы для отмывания денег. Банк уже приступил к поиску его преемника читать на FT.com

Технологии

За несколько месяцев до того, как Snap объявила о замедлении роста числа пользователей Snapchat, ее конкурент Facebook уже знал об этом. Это стало возможным благодаря сервису Onavo, который принадлежит Facebook и собирает данные о действиях владельцев смартфонов читать на WSJ.com

Узи Катс (Oozi Cats) ушел с поста гендиректора Telit Communications. На прошлой неделе компания начала расследование из-за сообщений в СМИ о том, что на самом деле он может быть мошенником Узи Катцом (Uzi Katz), сбежавшим 25 лет назад из США читать на FT.com

Liberty Global Джона Мэлоуна незаметно строит кабельную империю в Европе и Латинской Америке, которая может стать основой для 5G-сетей читать на WSJ.com

Медиабизнес

Netflix наняла успешного телевизионного продюсера Шонду Раймс, стоящую за «Анатомией Грей» и другими хитами. Это свидетельствует о борьбе за таланты между старыми и новыми гигантами индустрии развлечений читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Китайские потребители очень активно заказывают товары в интернете, и это играет на руку Alibaba. По прогнозам аналитиков, ее квартальная выручка вырастет примерно на 50% в годовом выражении читать на WSJ.com

В Китае все больше неженатых людей, поэтому местные компании и рестораны уделяют особое внимание этой группе потребителей читать на FT.com

Сооснователь Delivery Hero Никлас Остберг не боится конкуренции с гигантами из Кремниевой долины, рассчитывая предлагать клиентам лучший сервис читать на FT.com

Немецкий продуктовый дискаунтер Aldi заключил партнерское соглашение со стартапом Instacart, чтобы лучше конкурировать с Amazon на американском рынке читать на FT.com

В США региональные продуктовые магазины и их поставщики испытывают проблемы из-за конкуренции с крупными ритейлерами. Это способствует дальнейшей консолидации отрасли читать на WSJ.com

Менеджмент

Меморандум о биологических различиях между мужчинами и женщинами, из-за которого был уволен написавший его сотрудник Google, вызвал скандал. Но на этом фоне остаются незамеченными исследования, говорящие о пользе диверсификации для бизнеса читать на WSJ.com

Все больше финансовых директоров крупных компаний в США занимают эту должность более 10 лет, и их компании обычно показывают более хорошие результаты читать на WSJ.com

Китайские госкомпании, чьи акции торгуются на Гонконгской бирже, в последние месяцы создают комитеты Коммунистической партии, которые консультируют их советы директоров. Поэтому инвесторы обеспокоены тем, в чьих интересах на самом деле действуют эти компании читать на WSJ.com