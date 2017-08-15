70 лет независимости Индии и Пакистана: как это было

В день семидесятилетия независимости Индии и Пакистана обе страны все еще остаются непримиримыми соперниками. Как происходил раздел Британской Индии?

"С ударом часов в полночь, когда весь мир спит, Индия пробуждается для жизни и свободы. Душа нации, которую долго подавляли, наконец-то сможет себя проявить", - с такими высокопарными словами Джавахарлал Неру провозгласил независимость Индии в ночь с 14 на 15 августа 1947 года.

Эти слова могут быть уместны для политиков, которые на протяжении десятилетий боролись на независимость. Но независимость и процесс разделения бывшей британской колонии на Индию и Пакистан принесли немало страданий жителям новых государств. От 7 до 8 миллионов человек лишились своей родины в Индии и бежали в Пакистан во время царившего хаоса. Примерно столько же мигрировали в обратном направлении. В ходе развязанного религиозными фанатиками насилия погибли сотни тысяч человек.

Джавахарлал Неру и Махатма Ганди

Махатма Ганди, ключевая фигура индийского движения за независимость, считал, что мечта всей его жизни о единой независимой Индии, разрушена. Он всегда выступал за общие, межконфессиональные и ненасильственные действия против колонизаторов. Бывшая Британская Индия прошла затяжной путь от неограниченной автократии колониального правительства к парламентской системе. Изначально этот процесс ни в коем случае не был рассчитан на появление двух государств. И все же при движении за независимость возникла тень соперничества и недоверия между мусульманским меньшинством и индуистским большинством.

Начало движения за независимость

Индийский национализм впервые возник в организованной форме в 1885 году в Бомбее, нынешнем Мумбаи, в виде Индийского национального конгресса (ИНК). Бомбей стал политической родиной для Ганди и Неру, который позднее стал премьер-министром Индии.

54 из 73 представителей ИНК в 1885 году были индуистами и лишь двое - мусульманами. Это показательное неравенство, в том числе, объясняет, почему мусульманские политики в процессе борьбы за независимую Индию прежде всего беспокоились о правах их единоверцев. Для защиты прав мусульманского меньшинства от диктата индуистского большинства в 1906 году была создана Мусульманская лига.

Мухаммад Али Джинна и Махатма Ганди

В 1940 году на заседании Лиги впервые прозвучало требование прописать в новой индийской конституции право самоуправления территориям, населенным мусульманами. Пресса называла это событие "пакистанской резолюцией", хотя на встрече пока еще не поднимался вопрос создания мусульманами собственного государства.

В ходе выборов в 1946 году Мусульманская лига, которую возглавил Мухаммад Али Джинна, утвердилась в качестве почти равноценной Индийскому национальному конгрессу политической силе. Вместе с этим началось движение в сторону самостоятельного государства для индийских мусульман.

Вторая мировая война и конец Британской Индии

Стратегические нужды и экономическая нагрузка Второй мировой войны привели Лондон к осознанию неизбежности предоставления независимости Индии. После окончания войны новое лейбористское правительство Великобритании во главе с Клементом Эттли усиленно взялось за реализацию этого процесса. Однако переговоры между представителями Лондона, ИНК и Мусульманской лиги о создании единого государства так и не привели к прогрессу.

Одновременно произошли несколько крупных религиозно-этнических столкновений. В одном из них, 16 августа 1946 года в Калькутте, погибли тысячи человек. А в начале 1947 года правительство провинции Пенджаб ушло в отставку на фоне конфликтов между индуистами, мусульманами и сикхами. Новому и одновременно последнему британскому наместнику Луису Маунтбеттену стало ясно, что дальше сохранять иллюзию единого индийского государства невозможно. Это мнение утвердилось и в ИНК, несмотря на сопротивление Ганди и Неру.

План Маунтбеттена

Так называемый "план Маунтбеттена" был одобрен в начале июня 1947 года руководствами Мусульманской лиги, ИНК, сикхов и Великобритании. Он был воплощен в жизнь уже через 10 недель. Основным принципом этого плана было самоопределение каждого региона большинством местного населения, которое должно было само решать, в какую именно страну в итоге оно войдет. В итоге "смешанные" провинции Пенджаб и Бенгалия были разделены и принадлежат сегодня частично к Индии, Пакистану и Бангладеш (бывшему Восточному Пакистану).

Регионам, где большинство населения исповедовало одну религию, было проще. Так, провинции Синд, Белуджистан и другие территории на северо-западе Британской Индии ожидаемо проголосовали за вхождение в Пакистан. А большинство индийских княжеств беспрепятственно присоединились к Индии. Основатель Пакистана Джинна заявлял: "Наша цель - мир внутри и за пределами страны. Мы хотим жить мирно и в искренней дружбе с нашими соседями". Однако позднее эта концепция трагически разбилась о реальность.

Нерешенный вопрос Кашмира

Область Кашмир и по сей день остается яблоком раздора между Индией и Пакистаном. Это произошло потому, что большинство населения там исповедовало ислам, а правитель-индуист хотел сохранить независимость княжества.

В итоге население выступило против автократичного правления, а в Кашмир позднее вторглись пакистанские вооруженные формирования. Князь бежал в Дели и предложил Индии вступление Кашмира в ее состав в обмен на военную поддержку. Маунтбеттен, который еще короткое время оставался генерал-губернатором Индии, выразил согласие на такой сценарий, но потребовал позже провести в Кашмире референдум, чтобы население могло само решить вопрос вхождения в Индию или Пакистан. Плебисцит так и не состоялся.

Итогом стала необъявленная война между регулярными войсками Индии и Пакистана в Кашмире. При посредничестве ООН в 1949 году было заключено перемирие. Линия разграничения и стала фактической границей, которую, однако, обе стороны не признают до сегодняшнего дня.

Впоследствии Кашмир стал причиной сразу нескольких индо-пакистанских войн. А один из наиболее кровопролитных конфликтов между Индией и Пакистаном произошел в ходе борьбы Бангладеш за независимость.

В качестве негативных последствий раздела Британской Индии эксперты также называют рост террористической активности в регионе и гонку вооружений Индии и Пакистана.