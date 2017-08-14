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Иран увеличил расходы на создание ракет в ответ на санкции США
08:25 14.08.2017 |
Парламент Ирана одобрил законопроет, увеличивающий расходы на программы по созданию баллистических ракет и операции за рубежом. Документ был разработан в ответ на новые санкции, которые США ввели против Тегерана в начале августа.
Законопроект предусматривает выделение по 260 миллионов долларов на программу развития баллистических ракет и развитие так называемых сил "Кудс". Это подразделение Корпуса стражей исламской революции, действующее за рубежом. Оно, в том числе, принимало участие в боях в Сирии и Ираке.
Законопроект поддержали 240 из 244 членов парламента. Один из них закричал "смерть Америке" после того, как спикер парламента Али Лариджани объявил результаты голосования.
Сам Лариджани заявил, что предпринятые иранскими властями шаги необходимы для того, чтобы противостоять "террористической и авантюристской активности" Вашингтона на Ближнем Востоке.
Документ состоит из 27 пунктов. Законопроект, в частности, накладывает санкции на чиновников США из военной и разведывательной сферы.
Согласно иранскому законодательству, документ должен быть принят в двух чтениях перед тем, как будет окончательно утвержден.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Ирана, а также России и КНДР, 3 августа.
В Белом доме заявили, что Вашингтон пошел на очередные ограничения из-за испытания баллистической ракеты, которое Тегеран провел в январе.
В Иране в ответ заявили, что введение санкций нарушет "ядерную сделку", которая была достигнута в 2015 году при участии стран "шестерки": США, Великобритании, России, Германии и Китая.
Согласно условиям соглашения, Иран прекращает обогащение урана в обмен на отмену международных санкций. Действующий законопроект этим условиям не противоречит, считают в Тегеране.
Дональд Трамп называл ядерное соглашение с Тегераном "худшей сделкой в мире". В ходе предвыборной кампании он назвал соглашение по иранскому атому катастрофой и заявил, что США могут отказаться от него.
Президент Ирана Хассан Рухани на прошлой неделе заявил, что Трамп рискует совершить "политическое самоубийство", если решит разорвать ядерное соглашение.
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