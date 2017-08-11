Лучший прогнозист больше не верит в перспективы юаня

Юань по итогам недели показал лучшую динамику среди основных 33 валют, однако лучший прогнозист по этой валюте считает, что ралли подходит к концу.

Главный стратег банка Skandinaviska Enskilda Banken Шон Иокота, согласно рейтингу Bloomberg, давал самые точные прогнозы по китайской валюте. До этого он ставил на укрепление юаня, однако закрыл позицию, получив прибыль в 4,5%, и теперь считает, что до конца года курс юаня ослабнет на 0,7%.

Шон Иокота

"Я думаю, что до конца года нисходящее движение пары доллар/юань по большей части завершено. Народный банк Китая в последнее время придерживается более нейтральной позиции и, в отличие от мая и июня, не демонстрирует желания укреплять юань. Ему не нужна сильная валюта в период замедления экспорта".

За последние три месяца на фоне слабости доллара и действий монетарных властей по поддержке национальной валюты юань укрепился на 3,7%. Рост экспорта при этом замедлился до 7,2%, в марте он был на уровне 16%.

С технической точки зрения, как пишет Bloomberg, также созрели все условия для коррекции, и эксперты не советуют удерживать позиции, направленные на укрепление юаня.

Напомним, нынешнее укрепление юаня происходит после обвального падения в прошлом году, когда курс юаня снизился на 6,5% - максимальное падение с 1994 г.

Ранее мы писали, что юань стал новым популярным объектом для игры в керри-трейд.

Стратегия керри-трейд, в рамках которой трейдер занимает в долларах и вкладывает в юани, еще на начало августа имела самый высокий в Азии коэффициент Шарпа - доходность с поправкой на волатильность.

Ставки на рынке возросли, и в результате юань стал привлекателен для торговли в рамках этой стратегии. Ну а она, как известно, активно используется спекулянтами, что приводит к укреплению валюты. Именно это и происходило с китайским юанем.

Доходности китайских облигаций по сравнению с уровнем потребительской инфляции все еще очень высоки, что делает их еще более выгодными для вложений.

По мнению банкиров, все это создает условия для притока "горячих" денег.

Проблемы Трампа помогают юаню

Будучи кандидатом в президенты США, Дональд Трамп сделал курс китайской валюты одним из основных вопросов своей кампании, но теперь политические неудачи республиканцев способствуют укреплению юаня, пишет CNBC.

По мнению аналитиков, недавнее укрепление китайской валюты, которая медленной повышалась с мая, было связано с внезапной слабостью доллара.

"Один только взгляд на график пары может заставить думать, что юань находится на подъеме и что в Китае происходит что-то новое, - отметили аналитики Credit Suisse на этой неделе. - Мы, напротив, рассматриваем падение пары доллар/юань как результат более широкого ослабления доллара".

Трамп неоднократно утверждал, что Китай сознательно ослабляет свою валюту для получения преимуществ в торговле, несмотря на заявления аналитиков о том, что власти материкового Китая фактически оказывали поддержку юаню на фоне укрепления доллара.

Трамп пообещал (и впоследствии отказался от обещания) назвать Пекин валютным манипулятором в первый день своего президентства. Он также пригрозил наложить пошлину в 45% на экспорт из Китая в США.