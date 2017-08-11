Выборы в Норвегии: война за фонд в $980 млрд

У следующего правительства Норвегии будет меньше возможностей полагаться на суверенный фонд благосостояния объемом $980 млрд, который является крупнейшим в мире, для поддержки экономики после ужесточения фискальных правил в этом году. Согласно правилу расходы должны быть ограничены до 3% от фонда, поэтому, когда крона растет, инвестиций за рубежом становится меньше, что сокращает объем наличных для политиков.

И эту ситуацию понимает председатель Лейбористской партии Джонас Гар Стор. Он лидирует по опросам и готов сместить коалицию, возглавляемую консерватором, так как крупнейший производитель нефти в Западной Европе приближается к выборам 11 сентября.

"Похоже, что это будет проблемой для тех, кто должен будет объединить будущие бюджеты", - отметил Стор в интервью в среду в Осло.

56-летний политик раскритиковал нынешнее правительство за его рекордно высокие расходы, отметив первое прямое изъятие из фонда благосостояния объемом $980 млрд.

Лейбористская партия хочет вернуть часть государственных 22,4 млрд крон ($2,8 млрд) от сокращения налогов, отчасти за счет увеличения налогов за благосостояние. Партия намерена придерживаться правила бюджета, ограничивающего расходы на добычу нефти. Но, учитывая рост фонда за эти годы, даже соблюдение правил привело к расходу более 7% от ВВП.

"Удивительно, что Норвегия - единственная страна в Европе, где оппозиция предлагает тратить меньше денег, чем правительство. Это правительство потратило больше денег от нефтяных доходов за четыре года, чем в предыдущие двенадцать лет. Это ограничило фискальную свободу для следующего правительства", - заявил Стор.

Разумеется, правительство начало использовать фонд для борьбы с крупнейшим кризисом в своей нефтяной промышленности в период после падения цен на нефть. Премьер-министр страны Эрна Сульберг также заявила, что стимулирование сейчас нуждается в сокращении, поскольку экономика восстанавливается.

Критикуя правительство Сульберг за чрезмерные расходы, Стор заявил, что необходимо соблюдать гибкость в вопросе расходов. Можно увеличивать расходы в "плохие времена" и сокращать расходы в "хорошие времена", заявил он. Но контроль за управлением денежных денег - это ответственное дело, считает он. По его словам, правительство достигло предела возможного.

Стоит отметить, что еще в начале года ЦБ Норвегии также заявлял о рисках растраты средств фонда. Как заявил глава центробанка Ойстен Олсен, в ближайшие 10 лет будет израсходовано около 50% капитала Фонда национального благосостояния Норвегии.

Он выразил обеспокоенность по поводу растущих расходов средств, полученных от нефтяных доходов, и добавил, что необходимо защитить активы крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния объемом $890 млрд.

"На фоне роста расходов средств, полученных от нефтяных доходов, есть риск снижения объема капитала фонда. Это может произойти, если глобальная рецессия обернется падением доходов от продажи нефти и низкой или отрицательной доходностью капитала фонда", - заявил он.

Динамика поступлений средств в Фонд национального состояния Норвегии

В этом году правительственные изъятия из фонда могут вырасти на 25%, после того как правительство впервые было вынуждено воспользоваться средствами фонда в 2016 г. для покрытия бюджетных потребностей и защиты экономики.





История вопроса

Доходность государственного пенсионного фонда Норвегии в 2016 г. составила 6,9%, тогда как в 2015 г. показатель составил 2,7%, рассказал инвестор в столице Норвегии городе Осло. Доходность по акциям в 2016 г. оказалась на уровне 8,7%, по облигациям - на уровне 4,3%, а инвестиции в недвижимость выросли на 0,8%.

Фонд показал доходность пятый год подряд, извлекая выгоду из ралли на рынках капитала в течение IV квартала 2016 г., что компенсировало падение доходности по облигациям. Фондовые рынки резко выросли после неожиданной для многих победы Дональда Трампа на выборах в США.

Как известно, Государственный пенсионный фонд Норвегии владеет акциями 9 тыс. компаний по всему миру, наибольшую долю в портфеле составляют бумаги Nestle, Apple и Royal Dutch Shell. Самые значительные инвестиции в государственные облигации приходятся на долю США, Японии и Германии. Всего фонд инвестировал в 77 государств в мире.

Также стоит отметить, что в 2016 г. правительство Норвегии впервые с момента создания государственного фонда в середине 1990-х гг. забрало из него больше средств, чем было вложено.