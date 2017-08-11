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ФБР заявило об использовании ИГ систем PayPal и Ebay для транзакций в США
11:28 11.08.2017 |
Боевики террористической группировки "Исламское государство" использовали интернет-аукцион Ebay и платежную систему PayPal для отправки денег сообщникам в США на организацию терактов, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на обнародованные ФБР документы.
Сотрудники ФБР выяснили, что денежные средства, предположительно, получал гражданин США в возрасте около 30 лет. Его арестовали более года назад в штате Мэриленд по итогам длительного расследования. Подозреваемый Мухаммед Эльшинави, согласно данным ФБР, был связан с ИГ и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на сайте Ebay.
По данным ФБР, М.Эльшинави является лишь одним из многих сторонников ИГ в странах за пределами Сирии и Ирака, которым боевики отправляли денежные средства по такой схеме. Эти операции осуществлялись под руководством высокопоставленного члена ИГ в Сирии Сифула Суджана, который в настоящее время ликвидирован.
Кроме того, согласно информации ФБР, компания С.Суджана создала несколько интернет-сайтов, с помощью которых якобы "покупала принтеры", но вместо этого потратила около $18 тыс. на покупку военного оборудования у некой канадской компании. Также компания приобрела оборудование для отслеживания прослушивающих устройств у одной из американских компаний.
В свою очередь М.Эльшинави рассказал следователям, что, согласно инструкциям от террористов, он должен был использовать полученные от ИГ средства на "операционные расходы", такие как планирование и организация терактов. Всего он получил от террористов сумму в размере $8,7 тыс., причем пять раз он использовал для этого PayPal.
При этом сам он на допросах заверил, что не планировал использовать эти деньги для совершения терактов, а брал их у "воров".
В настоящее время мужчина находится под стражей и ожидает суда. Его адвокат отказался комментировать изданию эту информацию.
По данным ФБР, участники подобных схем были также арестованы в Великобритании и Бангладеш.
Представитель Ebay сообщил газете, что компания "проявляет нулевую толерантность к преступной деятельности, для которой используется система", а представитель PayPal Holdings заявила, что "компания тратит большое количество времени и ресурсов для предотвращения использования террористами платформы".
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