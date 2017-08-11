Финансовые новости
- |
- 11.08.17
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Непале запретили выгонять женщин из дома во время месячных
09:00 11.08.2017 |
Власти Непала приняли закон, запрещающий изгонять женщин из домов во время менструации и заставлять их жить в сараях и других подсобных помещениях, как велит древний индуистский обычай, который практикуют в стране.
В соответствии с новым законом, изгнание женщины из дома теперь будет наказываться трехмесячным тюремным сроком и штрафом в 30 долларов.
Обычай, который называется "чаупади", в последнее время интенсивно обсуждается в СМИ. За последние месяцы в Непале скончались две девушки, которых родные выгнали из дома на время месячных.
В июле девушку, ночевавшую в сарае во дворе дома своей семьи, укусила змея, после чего она скончалась. В декабре 2016 года жертвой обычая стала еще одна девушка 15 лет. Она предположительно задохнулась после того, как развела костер в закрытом помещении, где ночевала.
В рамках непальской индуистской традиции женщины во время менструации или недавно родившие ребенка считаются "нечистыми". По поверьям, они приносят неудачу, поэтому часто женщин выгоняют из дома. Им запрещают прикасаться к мужчинам и коровам, а также есть некоторые виды пищи, например молочные продукты.
Также женщинам запрещают пользоваться общей ванной и туалетом. Изгнанные из дома на время месячных женщины часто подвергаются нападениям преступников или диких животных и страдают от холода.
Девочкам во время месячных также часто запрещают ходить в школу.
Кампания по просвещению
Формально обычай был запрещен в Непале в 2005 году, но не был криминализован - за изгнание женщины из дома закон не предусматривал наказаний. В новой редакции закона, принятой в среду, говорится, что женщины "не должны подвергаться дискриминационному отношению".
По словам одного из авторов закона, члена парламента Индии Кришны Бхакты Похарела, новая норма вступит в силу через год, а до тех пор нужны скоординированные просветительские кампании, чтобы донести информацию до всех регионов.
"В течение следующего года мы будем вести социальные кампании, чтобы рассказать людям о новом законе", - говорит депутат.
Активистка Пашупати Кунвар, которая долго боролась за криминализацию обычая, в беседе с Би-би-си сказала, что очень довольна принятием нового закона.
"Мы долго боролись за то, чтобы рассказать людям о бесчеловечной практике чаупади, - говорит она. - Теперь правительство должно активно применять этот закон. Чтобы у него был смысл, он должен применяться".
Апсара Неупане, недавно избранная заместителем мэра в муниципалитете Чанданнат на западе Непала, говорит, что главная проблема - в изменении менталитета.
"Сильный закон - это важно, но на то, чтобы изменить привычки людей, нужно время, - говорит она. - В любом случае, я рада видеть, что восприятие практики чаупади постепенно меняется".
Как говорится в докладе госдепартамента США, основанном на данных проведенного в Непале в 2010 году опроса, семь лет назад обычай чаупади практиковали 19% живших в стране женщин в возрасте от 15 до 49 лет.
Запреты, связанные с месячными
Во многих религиозных традициях считается, что женщины во время менструации становятся "нечистыми".
Традиция чаупади, которой придерживаются индуисты на западе Непала, - одно из самых экстремальных подобных проявлений, но женщины ограничиваются в правах во многих других регионах мира.
Так, в Индии женщинам запрещается заходить в некоторые индуистские храмы, а также мечети, но в судебной практике есть ряд случаев, когда суд этот запрет отменял.
На юге Индии первая менструация девочки - повод для праздника. Для совершеннолетней девочки устраивают вечеринку с подарками.
Народность Догонов, живущая на юго-востоке Мали, тоже практикует обычай наподобие чаупади - женщин на время месячных выгоняют из семейного дома.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров
|Данилюк считает перенос рассмотрения его апелляции судом скоординированной работой против него
|Как силовики ловили майнеров у Патона
|Действительно ли лидер немецких либералов признал Крым российским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выборы в Норвегии: война за фонд в $980 млрд
|ФБР заявило об использовании ИГ систем PayPal и Ebay для транзакций в США
|"Индикатор страха" Уолл-стрит вырос до максимума с ноября
|Потребительская активность россиян приобретает кредитный характер
|В Непале запретили выгонять женщин из дома во время месячных
|Следы фипронила в яйцах обнаружены уже в 12 странах Европы
Это интересно
|5 главных финансовых ошибок при покупке автомобиля
|Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
|Facebook развивает видеоконтент и бросает вызов YouTube и ТВ
|10 самых богатых китайцев
|Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов
|Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
|VPN-сервис Hotspot Shield уличили в слежке за пользователями