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Следы фипронила в яйцах обнаружены уже в 12 странах Европы
08:29 11.08.2017 |
Следы фипронила в куриных яйцах обнаружены еще в трех странах Европы - Словакии, Румынии и Дании. Об этом сообщила в пятницу, 11 августа, немецкая газета Rheinische Post. Таким образом число стран, пострадавших от зараженных яиц, увеличилось до 12.
В Румынии обнаружена одна тонна яичных желтков из Германии, которые заражены фипронилом. В Словакии на одном из складов конфискованы несколько десятков ящиков с зараженными сваренными вкрутую яйцами, которые были ввезены из Нидерландов через Германию. В Данию от бельгийского поставщика прибыла 20-тонная партия яиц, зараженных фипронилом и предназначенных для использования в кафе, столовых и организациях выездного обслуживания.
О "яичном скандале" стало известно после того, как крупные торговые сети Германии - Aldi и Rewe - начали изымать из продажи все яйца, закупленные в Нидерландах. Фипронил используется для борьбы с насекомыми. По оценкам министерства сельского хозяйства ФРГ, в Германии могут оказаться заражены около 11 млн яиц - примерно на 1 млн больше, чем сообщалось ранее.
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