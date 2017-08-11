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Индийские активисты призвали Верховный суд страны отменить практику мусульманского развода
08:12 11.08.2017 |
Председателю Верховного суда Индии подана петиция об отмене "тройного талака" - процедуре развода, принятой у мусульман, сообщают в четверг индийские СМИ.
В письме к верховному судье Джагдишу Сингху Хехару активисты указали, что тысячи индийских мусульманских женщин ждут решения, которое прекратило бы практику, когда мужчины могут развестись с женами без предупреждения - иногда даже через Skype, WhatsApp или текстовое сообщение.
"Отсутствие какой-либо правовой защиты оставляет мусульманских женщин уязвимыми перед этой практикой произвольного и несправедливого развода. Она оказывается бездомной и обездоленной в одно мгновение. Она и ее дети остаются без поддержки", - говорится в письме, поданном активистами.
Отмечается, что практика "тройного талака" запрещена в большинстве мусульманских стран.
Ранее правительство поддержало инициативу об отмене данной практики, назвав ее недемократичной.
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