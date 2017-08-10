Финансовые новости
- |
- 10.08.17
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Анадолу: В Турции выданы ордеры на арест 35 журналистов
16:52 10.08.2017 |
Турецкие органы юстиции выдали ордеры на арест 35 журналистов, которых власти считают сторонниками запрещенного в Турции движения сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как сообщает в четверг, 10 августа, государственное турецкое агентство "Анадолу", девять журналистов уже задержаны, среди них - главный редактор оппозиционной газеты Birgün Бурак Экиджи.
Журналистам инкриминируется использование приложение ByLock. По данным турецких властей, мессенджер, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями, часто используют "гюленисты". Участие в шифрованных чатах ByLock Анкара считает доказательством членства в движении Гюлена, которое, как считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, организовало попытку государственного переворота в июле 2016 года.
Десятки тысяч арестованных
По обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена за последний год в Турции были арестованы 50 тысяч человек. Массовые аресты сопровождались увольнениями со службы сотен тысяч госслужащих, сотрудников полиции, органов юстиции и военных. Всего от своих постов были освобождены 150 тысяч человек.
В числе тех, кого турецкие власти арестовали по обвинению в поддержке терроризма, - двое граждан Германии: корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к перевороту.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Где в расследовании НАБУ по "Стене" Яценюка нашли "зраду"
|Августовский блиц-криг. Ждать ли в ближайшее время путинского вторжения в Украину
|Генпрокуратура открыла дело против чиновников "Нафтогаза"
|Ракетостроитель: Северная Корея пугает всех советскими ракетами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Анадолу: В Турции выданы ордеры на арест 35 журналистов
|Южная Корея делает первый шаг к «налогу на роботов»
|В Турции задержан россиянин, планировавший сбить самолет США
|Восемь из десяти датчан получают пособия от государства
|Китайцы неожиданно перестали покупать зарубежную недвижимость
Объем инвестиций представителей Поднебесной сократился на 84% в первой половине 2017 года по сравнению с годом ранее. Это произошло после того, как правительство Китая официально объявило об «отрицательном списке» проектов, которые привлекали местные деньги.
|Китай может ударить по собственным банкам
Это интересно
|VPN-сервис Hotspot Shield уличили в слежке за пользователями
|Mazda научилась воспламенять бензин сжатием
|Toyota придумала коробку передач, которая и не «механика», и не «автомат»
|Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы
|Ученые выяснили, насколько легко обмануть беспилотную машину
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop