Анадолу: В Турции выданы ордеры на арест 35 журналистов

Турецкие органы юстиции выдали ордеры на арест 35 журналистов, которых власти считают сторонниками запрещенного в Турции движения сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как сообщает в четверг, 10 августа, государственное турецкое агентство "Анадолу", девять журналистов уже задержаны, среди них - главный редактор оппозиционной газеты Birgün Бурак Экиджи.

Журналистам инкриминируется использование приложение ByLock. По данным турецких властей, мессенджер, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями, часто используют "гюленисты". Участие в шифрованных чатах ByLock Анкара считает доказательством членства в движении Гюлена, которое, как считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, организовало попытку государственного переворота в июле 2016 года.

Десятки тысяч арестованных

По обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена за последний год в Турции были арестованы 50 тысяч человек. Массовые аресты сопровождались увольнениями со службы сотен тысяч госслужащих, сотрудников полиции, органов юстиции и военных. Всего от своих постов были освобождены 150 тысяч человек.

В числе тех, кого турецкие власти арестовали по обвинению в поддержке терроризма, - двое граждан Германии: корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к перевороту.