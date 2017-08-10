Южная Корея делает первый шаг к «налогу на роботов»

Пока весь мир дискутирует на тему «налога на роботов», опасаясь потери массы рабочих мест по мере роботизации производства, правительство Южной Кореи сделало первый шаг в сторону замедления автоматизации в промышленности. Как сообщает издание The Korea Times, в Администрации Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина (Moon Jae-in) готовится законопроект, значительно урезающий налоговые льготы компаниям, инвестирующим в определённые инфраструктурные проекты. Это касается лишь тех проектов, которые ведут к повышению производительности труда. Ещё раз, суть нового законопроекта заключается в том, что работать надо по возможности так же, как до модернизации производства, но ни в коем случае не лучше.

По действующему законодательству корпорации, инвестирующие в роботизированное (автоматическое) промышленное оборудование, имеют льготное налогообложение. В зависимости от стоимости проекта и размеров бизнеса, снижение налога на проект может составлять от 3 % до 7 %. Подготавливаемый законопроект предлагает отменить это правило с 1 января 2020 года. В дальнейшем льгота сохранится, но она будет не более 2 % от суммы инвестиций.

По мнению местных аналитиков, данный шаг правительства пока нельзя трактовать как введение налога на роботов. Это лишь первый и чёткий шаг в этом направлении. Правительству необходимо готовится к тому, что повальная автоматизация и появление роботизированных рабочих мест нового поколения сократит число работников людей и наполнение пенсионных и других фондов сократится. Между тем в социальной защите будут нуждаться всё больше и больше людей, работу которых перепоручат роботам.

Дискуссию о «налоге на роботов» в феврале этого года оживил Билл Гейтс. По мнению бывшего главы компании Microsoft, роботы должны отчислять в социальные фонды такие же деньги, как работающие люди. Потерявшие работу на эти средства могут переучиться или получить социальную помощь. С этим согласны далеко не все. Международная Федерация Робототехники (International Federation of Robotics, IFR) видит в налоге на роботов подрыв прогресса и конкуренции - основы развития капиталистического общества. Ей вторит бывший Министр финансов США Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers), утверждающий, что Билл Гейтс «глубоко заблуждается» и налог на роботов нельзя вводить. Их тогда просто перестанут выпускать, считает Саммерс.

В Европе вопрос об обложении роботов налогом Европейская Комиссия начала рассматривать в прошлом году. В феврале этого года вынесено решение, согласно которому роботов запрещается облагать налогом. Более того, призвано считать, что искусственный интеллект - это «электронная персона» со своей личностью. А ущемлять личности в Европе в настоящий момент не намерены, кем бы или чем бы она ни являлась.